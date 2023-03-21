БЭБ обвиняет всемирно известный бренд такси в неуплате 52 миллионов налогов

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на сумму 52 млн грн должностными лицами украинского представительства всемирно известного бренда такси. Об этом идет речь в сообщении бюро.

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Что известно

Следствием установлено, что средства, которые иностранная компания направляла в Украину на содержание представительства службы такси и оплату работы водителей-партнеров, незаконно облагались наличными.

Директор и главный бухгалтер компании организовали схему, по которой платежи осуществлялись на счета ряда ФЛП в качестве оплаты за несуществующие «информационно-посреднические услуги».

Это позволяло избегать уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. Установленная сумма уклонения — 52 млн. грн.

Детективы выясняют все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и полный круг причастных к этой схеме лиц.