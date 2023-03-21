БЕБ звинувачує всесвітньо відомий бренд таксі в несплаті 52 мільйонів податків

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі. Про це йдеться у повідомленні бюро.

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Що відомо

Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі і оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку.

Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів в якості оплати за неіснуючі «інформаційно-посередницькі послуги».

Це дозволяло уникати сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. Встановлена сума ухилення — 52 млн грн.

Наразі детективи з’ясовують всі обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.