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21 березня 2023, 9:05 Читать на русском

БЕБ звинувачує всесвітньо відомий бренд таксі в несплаті 52 мільйонів податків

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі. Про це йдеться у повідомленні бюро.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі.
Фото: delo.ua

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Що відомо

Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі і оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку.

Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів в якості оплати за неіснуючі «інформаційно-посередницькі послуги».

Це дозволяло уникати сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. Встановлена сума ухилення — 52 млн грн.

Наразі детективи з’ясовують всі обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
SZlats
SZlats
21 березня 2023, 9:40
#
Не оплата или оптимизация благодаря лазейкам в законе это разные вещи
+
0
zig4free
zig4free
21 березня 2023, 10:13
#
Уклон? Символично
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0
Три літри
Три літри
21 березня 2023, 11:37
#
Уклон всесвітньо відомий бренд?

Або болт, або убер.
+
0
zig4free
zig4free
21 березня 2023, 11:46
#
Одно и тоже ***, только сорта разные.

После того, как мне отказывали оплату картой в нужный момент без каких либо объяснений причин — я этими шарашками не пользуюсь.
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