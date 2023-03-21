НБУ оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение

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Неэтичное поведение

Отмечается, что Национальный банк со стороны коллекторской компании «Укрборг» выявил факт нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

К «Укрборг» Национальный банк применил меру влияния в виде штрафа в размере 51 тыс. грн за нарушение требований по этическому поведению. Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 20 марта 2023 года.

Речь идет о нарушении требований относительно нравственного поведения, установленных Законом Украины «О потребительском кредитовании» на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, при осуществлении взаимодействия по урегулированию просроченной задолженности с потребителем, который относится к защищенной категории.