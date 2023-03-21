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21 марта 2023, 8:11 Читати українською

НБУ оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение

Национальный банк применил штраф к ООО «Укрборг» в размере 51 тыс. грн за нарушение требований по этическому поведению. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк применил штраф к ООО «Укрборг» в размере 51 тыс.
Фото: bank.gov.ua

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Неэтичное поведение

Отмечается, что Национальный банк со стороны коллекторской компании «Укрборг» выявил факт нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

К «Укрборг» Национальный банк применил меру влияния в виде штрафа в размере 51 тыс. грн за нарушение требований по этическому поведению. Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 20 марта 2023 года.

Речь идет о нарушении требований относительно нравственного поведения, установленных Законом Украины «О потребительском кредитовании» на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, при осуществлении взаимодействия по урегулированию просроченной задолженности с потребителем, который относится к защищенной категории.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
mlp711141
mlp711141
21 марта 2023, 8:16
#
Хорошая новость, что их оштрафовали. Вот только теперь будут они думать, как убытки вернуть, и как изощрённее воздействовать на «клиентов»…
+
+15
yarg
yarg
21 марта 2023, 9:02
#
Я вообще удивлен что они официально регистрируются и работают. По-моему с нашим законодательством — єто нереально.
+
0
mlp711141
mlp711141
21 марта 2023, 9:06
#
И у многих они ассоциируются с канализационными коллекторами или с ассенизаторами…
+
0
yarg
yarg
21 марта 2023, 9:16
#
Это кого-то беспокоит ? нет.
но работать в существующем правовом поле - нереально. Я уже давно ожидал что они уйдут в тень и будут просто отлавливать клиентов вечерами и ноги ломать…
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
21 марта 2023, 9:20
#
51тис грн. - копійчаний штраф який ні на що не вплине
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