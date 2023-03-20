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20 марта 2023, 17:43 Читати українською

Финляндия в шестой раз стала самой счастливой страной мира. Украина на 92 месте

Финляндия стала самой счастливой страной в мире по версии ООН — государство возглавляет рейтинг шестой год и значительно опережает все остальные страны. Результат был опубликован в ежегодном Всемирном докладе счастья организации.

Финляндия стала самой счастливой страной в мире по версии ООН — государство возглавляет рейтинг шестой год и значительно опережает все остальные страны.
Фото: depositphotos

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«Доход, здоровье, наличие кого-то, на кого можно положиться, чувство свободы в принятии ключевых жизненных решений, щедрость и отсутствие коррупции — все это играет важную роль в оценке жизни граждан разных стран», — говорится в отчете.

Кто в десятке

Кроме Финляндии, в десятку самых счастливых стран вошли Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

США заняли в рейтинге 15-е место, а Литва стала первой новой страной в двадцатке списка, поднявшись более чем на 30 позиций с 2017 года.

Три последние строчки рейтинга заняли Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан. Украина занимает 92-е место.

Всего в исследовании 137 стран.

При составлении отчета учитывается ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни граждан, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и результаты опроса общественного мнения. Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 г. по инициативе Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Alpenstein
Alpenstein
20 марта 2023, 17:51
#
Не знаю щодо інших перелічених, але тріумфаторів цього рейтингу Фінляндію і Литву поєднує такий показник, як кількість споживання алкогольних напоїв на душу населення.

Правда литовці стверджують, що то польські туристи псують їм статистику.
+
0
locustsucol
locustsucol
20 марта 2023, 18:23
#
Навіщо ви брешете?
5 секунд в гуглі:

З останнього звіту від 2018 рік із даними за 2016 рік (2018 is the fifth global report on alcohol published in 2018 with data from 2016):
Recorded per capita consumption of pure alcohol (litres) per adult 15 years of age and over per year
1. Moldova 15.2
2. Lithuania 15.0
3. Czech Republic 14.4
4. Seychelles 13.8
5. Germany 13.4
6. Nigeria 13.4
7. Ireland 13.0
8. Luxembourg 13.0
9. Latvia 12.9
10. Bulgaria 12.7

Молдова, Чехія, Німеччина — завжди були лідерами, а Фіни на 31 місці, 10.7.
Тобто ніякої кореляції між алкоголем та рівнем щастя люедй нема.
Читайте уважно статтю:
«Дохід, здоров'я, наявність когось, на кого можна покластися, почуття свободи у прийнятті ключових життєвих рішень, щедрість та відсутність корупції — все це відіграє важливу роль в оцінці життя громадян різних країн», — йдеться у звіті.
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
20 марта 2023, 19:49
#
В Литве открыли филиал 95 квартала и секту мунтяна ?
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