Финляндия в шестой раз стала самой счастливой страной мира. Украина на 92 месте

Финляндия стала самой счастливой страной в мире по версии ООН — государство возглавляет рейтинг шестой год и значительно опережает все остальные страны. Результат был опубликован в ежегодном Всемирном докладе счастья организации.

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«Доход, здоровье, наличие кого-то, на кого можно положиться, чувство свободы в принятии ключевых жизненных решений, щедрость и отсутствие коррупции — все это играет важную роль в оценке жизни граждан разных стран», — говорится в отчете.

Кто в десятке

Кроме Финляндии, в десятку самых счастливых стран вошли Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

США заняли в рейтинге 15-е место, а Литва стала первой новой страной в двадцатке списка, поднявшись более чем на 30 позиций с 2017 года.

Три последние строчки рейтинга заняли Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан. Украина занимает 92-е место.

Всего в исследовании 137 стран.

При составлении отчета учитывается ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни граждан, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и результаты опроса общественного мнения. Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 г. по инициативе Генеральной ассамблеи ООН.