В 2022 году с каждой гривны от суммы задолженности, переданной в исполнительную службу, было взыскано всего 5 копеек. Об этом сообщает Опендатабот.
Опендатабот: Только 5% от суммы долгов взимались в 2022 году
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Сколько взыскали долга
В 2022 году в общей сложности было взыскано 10,2 млрд грн долга, а общая сумма задолженностей, переданных государственным службам и частным исполнителям составляет 207 млрд грн.
В год великой войны сумма взысканий упала вдвое по сравнению с 2021 годом. Тогда частные и государственные исполнители взыскали 19,8 млрд грн с 389,7 млрд грн.
Такое падение понятно, ведь из-за начала полномасштабной войны исполнительные службы фактически начали взимать долги в конце лета.
Ежегодно переданная к принудительному взысканию сумма уменьшается. Однако следует понимать, что это происходит не только за счет средств, полученных от должников. В основном речь идет о списанных средствах — например, это могут быть производства, которые закрыть по факту отсутствия какого-либо имущества у должников.
Средний срок взыскания долга Государственной исполнительной службой достигает 2−3 года, так что частные исполнители смогли сократить этот срок и повысить эффективность взысканий.
Однако на общем фоне эти показатели (5 копеек с каждой гривны) все еще не кажутся значимыми.
Украинцы и бизнес снова не имеют возможности эффективно получать свои средства от должников — начиная от родителей, задолжавших алименты, и заканчивая многомиллионными делами бизнеса.
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