Опендатабот: Только 5% от суммы долгов взимались в 2022 году

В 2022 году с каждой гривны от суммы задолженности, переданной в исполнительную службу, было взыскано всего 5 копеек. Об этом сообщает Опендатабот.

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Сколько взыскали долга

В 2022 году в общей сложности было взыскано 10,2 млрд грн долга, а общая сумма задолженностей, переданных государственным службам и частным исполнителям составляет 207 млрд грн.

В год великой войны сумма взысканий упала вдвое по сравнению с 2021 годом. Тогда частные и государственные исполнители взыскали 19,8 млрд грн с 389,7 млрд грн.

Такое падение понятно, ведь из-за начала полномасштабной войны исполнительные службы фактически начали взимать долги в конце лета.