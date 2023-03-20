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20 марта 2023, 14:17 Читати українською

Цены на газ в Европе упали до минимума

Цены на природный газ в Европе продолжили снижение, опустившись ниже $450 за тысячу кубометров. Отопительный сезон заканчивается. Об этом говорится в данных ICE .

Цены на природный газ в Европе продолжили снижение, опустившись ниже $450 за тысячу кубометров.
Фото: depositphotos

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Торги на бирже

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подешевели на 7% до 39,8 евро за мегаватт-час. Цены упали ниже 40 евро за мегаватт-час впервые с июля 2021 года.

Причина

Как отмечает ExPro Consulting, снижение цен на газ в Европе связано, прежде всего, со снижением потребления на фоне теплой погоды и стабильных поставок.

Европа 18 марта впервые с начала января закачивала в хранилища больше газа, чем отбирала, что свидетельствует о постепенном завершении отопительного сезона.

Европейские ПХГ заполнены на 55,7% и у них хранится около 59 млрд куб м газа, что является самым высоким значением на эту дату за последние десятилетия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+24
mantis05
mantis05
20 марта 2023, 14:42
#
Где-то грустит пачка никчёмной русни, кусая локти что Европа не замёрзла.
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0
neverice
neverice
20 марта 2023, 15:06
#
Такими темпами вже до липня у них закінчиться місце в сховищах. Якщо вони вже зараз почали закачувати. Цікаво, яка ціна тоді буде і який вираз обличчя у міллера з його прогнозами.
А як спотова ціна стане меншою за контрактну Орбана… :)
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