Цены на природный газ в Европе продолжили снижение, опустившись ниже $450 за тысячу кубометров. Отопительный сезон заканчивается. Об этом говорится в данных ICE .
Цены на газ в Европе упали до минимума
Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подешевели на 7% до 39,8 евро за мегаватт-час. Цены упали ниже 40 евро за мегаватт-час впервые с июля 2021 года.
Причина
Как отмечает ExPro Consulting, снижение цен на газ в Европе связано, прежде всего, со снижением потребления на фоне теплой погоды и стабильных поставок.
Европа 18 марта впервые с начала января закачивала в хранилища больше газа, чем отбирала, что свидетельствует о постепенном завершении отопительного сезона.
Европейские ПХГ заполнены на 55,7% и у них хранится около 59 млрд куб м газа, что является самым высоким значением на эту дату за последние десятилетия.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
А як спотова ціна стане меншою за контрактну Орбана… :)