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20 марта 2023, 12:02 Читати українською

Как изменился уровень безработицы в Украине: подсчеты НБУ

Уровень официальной безработицы в Украине за последний год упал более чем вдвое. Только 61,6 тысячи граждан получают помощь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Уровень официальной безработицы в Украине за последний год упал более чем вдвое.
Фото: pon.org.ua

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Безработица падает

По данным статистики, в феврале 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 150,0 тысячи, среди которых 106,7 тысячи — женщины. Год назад было 313,8 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 275,8 до 61,6 тысячи человек.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 53,2 до 28,9 тысячи. Нагрузка на одно свободное рабочее место упала с 6,0 до 5,0.

Напомним

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки.

Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

НБУ оценивает количество безработных по методологии Международной организации труда в IV квартале 2022 года в 2,9 млн. человек.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Андрій М***к
Андрій М***к
20 марта 2023, 12:24
#
Зебезробіття
+
0
veritas69
veritas69
20 марта 2023, 13:10
#
Так и заявы в милиции когда-то не регистрировали.
Боролись со статистикой
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