Уровень официальной безработицы в Украине за последний год упал более чем вдвое. Только 61,6 тысячи граждан получают помощь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Как изменился уровень безработицы в Украине: подсчеты НБУ
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Безработица падает
По данным статистики, в феврале 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 150,0 тысячи, среди которых 106,7 тысячи — женщины. Год назад было 313,8 тысячи безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 275,8 до 61,6 тысячи человек.
Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 53,2 до 28,9 тысячи. Нагрузка на одно свободное рабочее место упала с 6,0 до 5,0.
Напомним
Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.
Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки.
Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.
НБУ оценивает количество безработных по методологии Международной организации труда в IV квартале 2022 года в 2,9 млн. человек.
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