Курс валют на 20 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро вырос на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,40−38,90 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,75−38,87, евро — 41,00−41,16 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,98−39,37 грн/евро.

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