В понедельник, 20 марта, курс доллара на наличном рынке вырос на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 10 копеек.
Курс валют на 20 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро вырос на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,40−38,90 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,20 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,75−38,87, евро — 41,00−41,16 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,98−39,37 грн/евро.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Комментарии