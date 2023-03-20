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20 марта 2023, 9:13 Читати українською

Как обменять водительское удостоверение Украины за границей: инструкция

Украинцы, которые находятся в Польше, Словакии, Чехии или Турции, могут обменять свои водительские удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в телеграм-канале.

Украинцы, которые находятся в Польше, Словакии, Чехии или Турции, могут обменять свои водительские удостоверения.
Фото: zn.ua

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«Обмен актуален, если произошло изменение анкетных данных водителя, истек срок действия удостоверения или документ был серьезно поврежден. В таком случае необходимо обратиться в обособленные подразделения ГП «Документ», — говорится в сообщении.

Польша

  • Варшава: 02−222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 этаж);
  • Краков: 31−154, ТЦ Galeria Krakowska (2 этаж, вход только с паркинга, сектор С);
  • Гданьск: 80−309, Aleja Grunwaldzka 415;
  • Вроцлав: 51−117, Tarczyński Arena.

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:30.

Чехия

  • Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на площадке по ТЦ).

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу — с 09:00 до 14:45.

Словакия

  • Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 этаж, территория автовокзала).

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу — с 09:00 до 14:45.

Турция

  • Стамбул: 341 58, Лондон Асфальти E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркинг за ТЦ «Аэропорт»).

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:30.

Какие документы необходимы

  • паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о регистрации места жительства;
  • справку налогоплательщика;
  • имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (при таком изменении).
  • обслуживание возможно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди;
  • оплата за услугу осуществляется на месте — с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого достаточно иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
20 марта 2023, 9:42
#
Сервіс:)
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