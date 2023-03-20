Как обменять водительское удостоверение Украины за границей: инструкция

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«Обмен актуален, если произошло изменение анкетных данных водителя, истек срок действия удостоверения или документ был серьезно поврежден. В таком случае необходимо обратиться в обособленные подразделения ГП «Документ», — говорится в сообщении.

Польша

Варшава: 02−222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 этаж);

Краков: 31−154, ТЦ Galeria Krakowska (2 этаж, вход только с паркинга, сектор С);

Гданьск: 80−309, Aleja Grunwaldzka 415;

Вроцлав: 51−117, Tarczyński Arena.

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:30.

Чехия

Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на площадке по ТЦ).

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу — с 09:00 до 14:45.

Словакия

Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 этаж, территория автовокзала).

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу — с 09:00 до 14:45.

Турция

Стамбул: 341 58, Лондон Асфальти E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркинг за ТЦ «Аэропорт»).

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:30.

Какие документы необходимы