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19 марта 2023, 14:38 Читати українською

Фонд госимущества привлек еще 251 миллион на приватизационных аукционах

В течение 13−17 марта Фонд госимущества провел 10 приватизационных аукционов с участием 35 предпринимателей. Совокупная сумма победных ставок составила 251,2 млн. грн., что превышает общую стартовую стоимость в 2,5 раза. Об этом говорится в сообщении Фонда.

В течение 13−17 марта Фонд госимущества провел 10 приватизационных аукционов с участием 35 предпринимателей.
Фото: delo.ua

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Что продавал Фонд

Главный аукцион недели — продажа Белгород-Днестровского морского торгового порта. Победитель предложил за него 220 млн грн, что в 2,3 раза выше стартовой цены. В последние годы Белгород-Днестровский порт показывал существенный ущерб. К примеру, в 2019—2021 годах ущерб колебался в пределах 23,5−28,5 млн грн.

Также значительно подорожал во время аукциона Барский спиртовой комбинат — в 4,7 раза до 21,3 млн грн. Это убыточный актив, который в течение последних трех лет показывал ущерб в пределах 1,89−5,21 млн грн ежегодно. По состоянию на 31 декабря 2022 кредиторская задолженность предприятия составляла 31,5 млн грн.

Читайте: Белгород-Днестровский порт ушел с молотка за 220 миллионов

Еще за три актива инвесторы предложили оплатить от 2 до 3 млн грн. За комплекс недвижимости в городе Новоукраинка на Кировоградщине победитель аукциона должен перечислить 3 млн грн, за Дружбовский карьер нерудных ископаемых «Кварц» в Житомирской области — 2,8 млн грн и за «Торговый дом «Северщина» в Чернигове — 2 млн грн.

На следующей неделе Фонд госимущества намерен провести 20 приватизационных аукционов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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