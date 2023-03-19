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19 марта 2023, 10:12 Читати українською

Доходы военнослужащих не будут облагаться налогом на период их участия в боях

Кабмин урегулировал вопрос подтверждения статуса лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях, для применения льготы по налогообложению военным сбором. Соответствующие изменения в постановление правительства были внесены 17 марта. Об этом сообщает Минобороны.

Кабмин урегулировал вопрос подтверждения статуса лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях, для применения льготы по налогообложению военным сбором.

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Что изменилось

В новой версии постановления определены условия, при которых можно получить льготу по налогообложению военным сбором денежного довольствия. Эта льгота касается лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях в условиях военного положения.

То есть теперь военным сбором не будут облагать налогом доходы военнослужащих на период их непосредственного участия в войне.

Для получения льготы нужно предоставить выписки или копии приказов командиров или руководителей, подтверждающих выплату дополнительного вознаграждения согласно законодательству.

Ранее подтверждение льготы для непосредственных участников боевых действий осуществлялось на основании выписок из приказов о прибытии военных.

Напомним

Военный сбор для финансирования Вооруженных Сил Украины в размере 1,5% от доходов граждан был введен в 2014 году.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+27
bonv
bonv
19 марта 2023, 13:08
#
Україна торік стала однією з 20 країн із найбільшою інфляцією. Гірше ж точно не буде?©
Україна із річним показником інфляції у 26,6% в 2022 році зайняла 20-у позицію серед країн світу. Найбільша інфляція в Зімбабве — споживчі ціни зросли на 243,8%. Про це свідчать дані Trading Economics. У трійці лідерів також Венесуела (155,8%) та Сирія (139,5%), але статистичні вимірювання в цих країнах востаннє проводилися жовтні та серпні відповідно. В Європі найвища інфляція була у Молдові (30,2%), а в ЄС — в Угорщині (24,5%).
+
+15
bonv
bonv
19 марта 2023, 13:09
#
Аналітики Picodi.com перевірили, як змінилася мінімальна зарплата в 2023 році в країнах світу. У дослідженні взяли участь 67 країн , в яких існує встановлена владою мінімальна заробітна плата. У кожній країні свої особливості оподаткування, а різниця між «чистою» і «брудною» зарплатами може становити від 0% до 35% (в Україні — 19,5%). Щоб рейтинг був об'єктивним, експерти порівнювали зарплати нетто, тобто гроші, які працівник отримує на руки або на банківський рахунок. Найбільше зростання мінімальної зарплати за рік зафіксували в Аргентині (104,5%) й Туреччині (100%). Але слід враховувати, що в цих країнах інфляція і падіння вартості національної валюти протягом декількох років були досить високими. Високим зростанням «мінімалки» також відзначилися Молдова (32,5%), Латвія (27,1%) і Малайзія (25,8%). Україна в рейтингу зростання зарплат зайняла 59-е місце: з жовтня 2022 року «чиста» мінімальна зарплата становить ₴5 393,5 , що на 3,1% більше, ніж у січні 2022 року (₴5 232,5).
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