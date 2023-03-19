Кабмин урегулировал вопрос подтверждения статуса лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях, для применения льготы по налогообложению военным сбором. Соответствующие изменения в постановление правительства были внесены 17 марта. Об этом сообщает Минобороны.
Доходы военнослужащих не будут облагаться налогом на период их участия в боях
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Что изменилось
В новой версии постановления определены условия, при которых можно получить льготу по налогообложению военным сбором денежного довольствия. Эта льгота касается лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях в условиях военного положения.
Для получения льготы нужно предоставить выписки или копии приказов командиров или руководителей, подтверждающих выплату дополнительного вознаграждения согласно законодательству.
Ранее подтверждение льготы для непосредственных участников боевых действий осуществлялось на основании выписок из приказов о прибытии военных.
Напомним
Военный сбор для финансирования Вооруженных Сил Украины в размере 1,5% от доходов граждан был введен в 2014 году.
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Україна із річним показником інфляції у 26,6% в 2022 році зайняла 20-у позицію серед країн світу. Найбільша інфляція в Зімбабве — споживчі ціни зросли на 243,8%. Про це свідчать дані Trading Economics. У трійці лідерів також Венесуела (155,8%) та Сирія (139,5%), але статистичні вимірювання в цих країнах востаннє проводилися жовтні та серпні відповідно. В Європі найвища інфляція була у Молдові (30,2%), а в ЄС — в Угорщині (24,5%).