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18 марта 2023, 16:45 Читати українською

Приватбанк предупредил об ограничениях в работе Приват24

Приватбанк предупредил клиентов о возможных проблемах в работе с картами в ночь на 19 марта. Технические работы запланированы с 00:05 до 03:05. Данное предупреждение опубликовано в «Приват24 для бизнеса».

Приватбанк предупредил клиентов о возможных проблемах в работе с картами в ночь на 19 марта.
Фото: epravda.com.ua

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«Уважаемые клиенты, мы делаем Приватбанк лучше, комфортнее и еще технологичнее, поэтому запланировали технические работы: В период с 00:05 до 03:05 19.03.2023 возможны трудности по работе с карточками», — говорится в сообщении.

Таким образом, клиенты банка могут столкнуться с проблемами в использовании интернет-банкинга. Переводить деньги на другую карту и производить платежи лучше в другое время. Также могут быть недоступны операции с картами в банкоматах.

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Технические работы специально планируют на ночное время, когда большинство клиентов не пользуются сервисами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 марта 2023, 17:41
#
По ночам ещё и комендантский час
по всей стране продолжает действовать.
+
0
bonv
bonv
18 марта 2023, 17:47
#
Попередив і добре.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
18 марта 2023, 18:37
#
ПриватБанку довіряємо.
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