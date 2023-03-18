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18 марта 2023, 14:03 Читати українською

США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда

США планируют продолжать масштабную гуманитарную и бюджетную поддержку Украины в условиях ее противостояния в войне, развязанной РФ, и рассчитывают передать украинской стороне $7,4 млрд помощи до сентября. Об этом заявила в пятницу во время заседания Совета Безопасности ООН постоянная представительница США при Организации Линда Томас-Гринфилд, сообщает Укринформ.

США планируют продолжать масштабную гуманитарную и бюджетную поддержку Украины в условиях ее противостояния в войне, развязанной РФ, и рассчитывают передать украинской стороне $7,4 млрд помощи до сентября.
Фото: freepik.com

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«Соединенные Штаты после вторжения (РФ — ред.) предоставили почти $2 млрд гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается в Украине и регионе. И мы передали правительству Украины почти $15,5 млрд. прямой бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Мы планируем выделить дополнительные $7,4 млрд к сентябрю», — отметила представительница США.

Она также призвала остальное международное сообщество продолжать прилагать усилия в поддержку украинцев.

Томас-Гринфилд напомнила, что 15 февраля ООН объявила о необходимости привлечь $3,9 млрд для агентств и неправительственных организаций для обеспечения гуманитарной помощью людей в Украине, а также $1,7 млрд для поддержки стран, принимающих миллионы украинских беженцев.

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По ее словам, нужно идти дальше.

Просто финансирования недостаточно. Члены Совета Безопасности должны настаивать на беспрепятственном гуманитарном доступе на всей территории Украины, как в прошлом месяце это сделало 141 государство-член", — подчеркнула она.

Глава миссии США при ООН также подчеркнула необходимость прекратить атаки РФ по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины, которые, в том числе, препятствуют доставке гуманитарной помощи во временно оккупированные регионы Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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