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18 марта 2023, 12:04 Читати українською

Повышение тарифов на воду: регулятор рассказал, насколько вырастут цены

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн. Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ в Facebook.

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн.
Фото: freepik.com

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«В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2−3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн», — пояснил регулятор.

Рост тарифов

На первом этапе пересмотра роста уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе — 14,1%.

Необходимость пересмотра тарифов обусловлена постоянным изменением стоимости составляющих, влияющих на себестоимость услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, заявили в НКРЭКУ.

«То есть, если изменились цены на электрическую энергию, реагенты, горюче-смазочные материалы и т. п., то возникает необходимость в пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод с учетом актуальных цен составляющих себестоимости этих услуг.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что в тарифах на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ включается инвестиционная составляющая, размер которой зависит от мер, определенных одобренной инвестиционной программой на соответствующий год", — говорится в сообщении.

В Комиссии добавили, что за период 2022—2023 гг. изменилась цена на следующие расходы:

  • на электроэнергию — в среднем выросла на 18%.
  • на топливо выросла вдвое;
  • на реагенты — выросла вдвое.

Читайте также: Нацкомуслуг дважды перечислит тарифы на воду: какими будут новые цены

«Если тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод не будут покрывать экономически обоснованные затраты на себестоимость этих услуг, последствия могут быть негативными.

Отсутствие тарифных средств на реагенты повлияет на качество воды и будет представлять угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Ухудшится состояние расчетов водоканалов за электрическую энергию, будет возникать задолженность, что будет негативно влиять на энергетическую отрасль", — отметили в НКРЭКУ.

Тарифы для лицензиатов НКРЭКУ последний раз пересматривались еще до широкомасштабной войны с РФ, в декабре 2021 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+52
bonv
bonv
18 марта 2023, 12:25
#
І за доставку/транспортування, і злив, і т.п… Вже дістали своєю «простотою» і збільшенням кількості платіжок! Гірше ж точно не буде? © Клоуни! По приколу…
+
+30
bonv
bonv
18 марта 2023, 12:26
#
Зробили всіх разом? Гірше точно не буде? (с)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/183293/
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 марта 2023, 15:12
#
Курс доллара с 28 подняли до 36,56
или на 30%, а гривневые цены на услуги
ЖКХ оставили на прежнем уровне.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
18 марта 2023, 16:02
#
У нас импортируется вода и электроэнергия ?
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