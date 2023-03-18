Повышение тарифов на воду: регулятор рассказал, насколько вырастут цены

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн. Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ в Facebook .

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«В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2−3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн», — пояснил регулятор.

Рост тарифов

На первом этапе пересмотра роста уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе — 14,1%.

Необходимость пересмотра тарифов обусловлена постоянным изменением стоимости составляющих, влияющих на себестоимость услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, заявили в НКРЭКУ.

«То есть, если изменились цены на электрическую энергию, реагенты, горюче-смазочные материалы и т. п. , то возникает необходимость в пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод с учетом актуальных цен составляющих себестоимости этих услуг.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что в тарифах на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ включается инвестиционная составляющая, размер которой зависит от мер, определенных одобренной инвестиционной программой на соответствующий год", — говорится в сообщении.

В Комиссии добавили, что за период 2022—2023 гг. изменилась цена на следующие расходы:

на электроэнергию — в среднем выросла на 18%.

на топливо выросла вдвое;

на реагенты — выросла вдвое.

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«Если тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод не будут покрывать экономически обоснованные затраты на себестоимость этих услуг, последствия могут быть негативными.

Отсутствие тарифных средств на реагенты повлияет на качество воды и будет представлять угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Ухудшится состояние расчетов водоканалов за электрическую энергию, будет возникать задолженность, что будет негативно влиять на энергетическую отрасль", — отметили в НКРЭКУ.

Тарифы для лицензиатов НКРЭКУ последний раз пересматривались еще до широкомасштабной войны с РФ, в декабре 2021 года.