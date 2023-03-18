Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн. Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ в Facebook.
Повышение тарифов на воду: регулятор рассказал, насколько вырастут цены
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«В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2−3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн», — пояснил регулятор.
Рост тарифов
На первом этапе пересмотра роста уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе — 14,1%.
Необходимость пересмотра тарифов обусловлена постоянным изменением стоимости составляющих, влияющих на себестоимость услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, заявили в НКРЭКУ.
«То есть, если изменились цены на электрическую энергию, реагенты, горюче-смазочные материалы
Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что в тарифах на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ включается инвестиционная составляющая, размер которой зависит от мер, определенных одобренной инвестиционной программой на соответствующий год", — говорится в сообщении.
В Комиссии добавили, что за период 2022—2023 гг. изменилась цена на следующие расходы:
- на электроэнергию — в среднем выросла на 18%.
- на топливо выросла вдвое;
- на реагенты — выросла вдвое.
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«Если тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод не будут покрывать экономически обоснованные затраты на себестоимость этих услуг, последствия могут быть негативными.
Отсутствие тарифных средств на реагенты повлияет на качество воды и будет представлять угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Ухудшится состояние расчетов водоканалов за электрическую энергию, будет возникать задолженность, что будет негативно влиять на энергетическую отрасль", — отметили в НКРЭКУ.
Тарифы для лицензиатов НКРЭКУ последний раз пересматривались еще до широкомасштабной войны с РФ, в декабре 2021 года.
Комментарии - 4
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/183293/
или на 30%, а гривневые цены на услуги
ЖКХ оставили на прежнем уровне.