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18 марта 2023, 10:08 Читати українською

НБУ увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины в течение недели, с 13 по 17 марта, продал на межбанковском валютном рынке $376,22 млн против $277,88 млн на прошлой неделе. При этом регулятор ничего не покупал. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины в течение недели, с 13 по 17 марта, продал на межбанковском валютном рынке $376,22 млн против $277,88 млн на прошлой неделе.
Фото: pixabay.com

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Таким образом, НБУ увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $98,34 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $61,30 млн;
  • продал $6 404,77 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $6 343,47 млн.

Читайте также: Международные резервы Украины за месяц «похудели» на миллиард. В НБУ назвали причину

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+15
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
18 марта 2023, 10:28
#
45 грн.за 1у.е не за горами…
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
18 марта 2023, 11:40
#
Скажиш за какой горой?! А то кто-то в сентябре видел гору, но как оказалось это «мираж»
+
+15
ScroogeMcDuckk
ScroogeMcDuckk
18 марта 2023, 11:56
#
Наверное на той горе где рак свистит))
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
18 марта 2023, 14:17
#
В прифронтовому містечку :)
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
18 марта 2023, 11:56
#
Ужас…
А вы не из тех кто писал что вот-вот будет 60 за бакс, 70, 100, мульон.
Все нормально будет.
Стабильность обеспечивают у нас профессионалы и они на контакте с партнерами.
+
0
Kaleso
Kaleso
18 марта 2023, 15:33
#
,🤣🤣
+
0
bonv
bonv
18 марта 2023, 12:27
#
Продавали і більше:)))
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
18 марта 2023, 14:18
#
Половина від об'ємів в жовтні-грудні
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