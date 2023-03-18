Национальный банк Украины в течение недели, с 13 по 17 марта, продал на межбанковском валютном рынке $376,22 млн против $277,88 млн на прошлой неделе. При этом регулятор ничего не покупал. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, НБУ увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $98,34 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $61,30 млн;
- продал $6 404,77 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $6 343,47 млн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 8
А вы не из тех кто писал что вот-вот будет 60 за бакс, 70, 100, мульон.
Все нормально будет.
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