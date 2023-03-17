ПУМБ возвращает депозит «Стальной»

С 8 марта ПУМБ возобновляет депозит в национальной валюте «Стальной» с максимальной доходностью до 16%* годовых.

Открытие депозита будет доступно клиентам в течение месяца — с 8.03.2023 по 18.04.2023.

ПУМБ доверяют украинцы и государство — банк продолжает выполнять все взятые на себя обязательства. В том числе, и как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Так, за 12 месяцев 2022 года ПУМБ выплатил более 715 млн украинцам-вкладчикам банков-банкротов. Надежность банковских вкладов ПУМБ в феврале 2023 года была в очередной раз подтверждена независимым рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» на уровне «5» (высокая надежность). По результатам 2022 года, 83% клиентов-физлиц банка продлили свои депозиты.

Условия депозита «Стальной»:

Валюта — грн

Пополнение — да (минимальная сумма пополнения в кассе банка — 100 грн, в приложении ПУМБ Online — без ограничений)

Частичное снятие и досрочное расторжение — не предусмотрено

Сроки размещения: 1, 3, 6, 12 мес.

Минимальная сумма размещения — от 500 грн

Автопролонгация — не предусмотрена

Выплата процентов — ежемесячно

Капитализация процентов — не предусмотрена

Программа лояльности ПУМБ — не применяется

*Доходность депозита зависит от срока размещения:

Срок размещения Депозит «Стальной» 1 мес. 13% 3 мес. 14% 6 мес. 15% 12 мес. 16%

Депозит можно открыть как в любом отделении банка, так и с помощью приложения ПУМБ Online.

ПУМБ входит в перечень НБУ системно важных банков страны, и я является банком, уполномоченным на хранение запасов наличных НБУ. Системно важный банк — это банк, деятельность которого влияет на стабильность всей банковской системы. Также, ПУМБ является финансовым партнером многих благотворительных фондов, которые обеспечивают сегодня украинских воинов и волонтеров. ПУМБ принимает переводы без комиссии на счета благотворительных фондов для поддержки ВСУ, ТрО и волонтеров во всех дистанционных каналах и работающих отделениях.

Также, банк запустил собственный благотворительный проект «Мы одной крови». Целью проекта является финансирование инициатив по донорству крови, закупка кровоостанавливающих средств для ВСУ, помощь обескровленной экономике страны и поддержка патриотического украинского арта.