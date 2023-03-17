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17 марта 2023, 18:25 Читати українською

ПУМБ возвращает депозит «Стальной»

С 8 марта ПУМБ возобновляет депозит в национальной валюте «Стальной» с максимальной доходностью до 16%* годовых.

Открытие депозита будет доступно клиентам в течение месяца — с 8.03.2023 по 18.04.2023.

ПУМБ доверяют украинцы и государство — банк продолжает выполнять все взятые на себя обязательства. В том числе, и как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Так, за 12 месяцев 2022 года ПУМБ выплатил более 715 млн украинцам-вкладчикам банков-банкротов. Надежность банковских вкладов ПУМБ в феврале 2023 года была в очередной раз подтверждена независимым рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» на уровне «5» (высокая надежность). По результатам 2022 года, 83% клиентов-физлиц банка продлили свои депозиты.

Условия депозита «Стальной»:

  • Валюта — грн
  • Пополнение — да (минимальная сумма пополнения в кассе банка — 100 грн, в приложении ПУМБ Online — без ограничений)
  • Частичное снятие и досрочное расторжение — не предусмотрено
  • Сроки размещения: 1, 3, 6, 12 мес.
  • Минимальная сумма размещения — от 500 грн
  • Автопролонгация — не предусмотрена
  • Выплата процентов — ежемесячно
  • Капитализация процентов — не предусмотрена
  • Программа лояльности ПУМБ — не применяется

*Доходность депозита зависит от срока размещения:

Срок размещения

Депозит «Стальной»

1 мес.

13%

3 мес.

14%

6 мес.

15%

12 мес.

16%

Депозит можно открыть как в любом отделении банка, так и с помощью приложения ПУМБ Online.

ПУМБ входит в перечень НБУ системно важных банков страны, и я является банком, уполномоченным на хранение запасов наличных НБУ. Системно важный банк — это банк, деятельность которого влияет на стабильность всей банковской системы. Также, ПУМБ является финансовым партнером многих благотворительных фондов, которые обеспечивают сегодня украинских воинов и волонтеров. ПУМБ принимает переводы без комиссии на счета благотворительных фондов для поддержки ВСУ, ТрО и волонтеров во всех дистанционных каналах и работающих отделениях.

Также, банк запустил собственный благотворительный проект «Мы одной крови». Целью проекта является финансирование инициатив по донорству крови, закупка кровоостанавливающих средств для ВСУ, помощь обескровленной экономике страны и поддержка патриотического украинского арта.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
17 марта 2023, 21:36
#
При інфляції майже вдвічі більшій.
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