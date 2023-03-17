С 8 марта ПУМБ возобновляет депозит в национальной валюте «Стальной» с максимальной доходностью до 16%* годовых.
ПУМБ возвращает депозит «Стальной»
Открытие депозита будет доступно клиентам в течение месяца — с 8.03.2023 по 18.04.2023.
ПУМБ доверяют украинцы и государство — банк продолжает выполнять все взятые на себя обязательства. В том числе, и как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Так, за 12 месяцев 2022 года ПУМБ выплатил более 715 млн украинцам-вкладчикам банков-банкротов. Надежность банковских вкладов ПУМБ в феврале 2023 года была в очередной раз подтверждена независимым рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» на уровне «5» (высокая надежность). По результатам 2022 года, 83% клиентов-физлиц банка продлили свои депозиты.
Условия депозита «Стальной»:
- Валюта — грн
- Пополнение — да (минимальная сумма пополнения в кассе банка — 100 грн, в приложении ПУМБ Online — без ограничений)
- Частичное снятие и досрочное расторжение — не предусмотрено
- Сроки размещения: 1, 3, 6, 12 мес.
- Минимальная сумма размещения — от 500 грн
- Автопролонгация — не предусмотрена
- Выплата процентов — ежемесячно
- Капитализация процентов — не предусмотрена
- Программа лояльности ПУМБ — не применяется
*Доходность депозита зависит от срока размещения:
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Срок размещения
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Депозит «Стальной»
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1 мес.
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13%
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3 мес.
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14%
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6 мес.
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15%
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12 мес.
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16%
Депозит можно открыть как в любом отделении банка, так и с помощью приложения ПУМБ Online.
ПУМБ входит в перечень НБУ системно важных банков страны, и я является банком, уполномоченным на хранение запасов наличных НБУ. Системно важный банк — это банк, деятельность которого влияет на стабильность всей банковской системы. Также, ПУМБ является финансовым партнером многих благотворительных фондов, которые обеспечивают сегодня украинских воинов и волонтеров. ПУМБ принимает переводы без комиссии на счета благотворительных фондов для поддержки ВСУ, ТрО и волонтеров во всех дистанционных каналах и работающих отделениях.
Также, банк запустил собственный благотворительный проект «Мы одной крови». Целью проекта является финансирование инициатив по донорству крови, закупка кровоостанавливающих средств для ВСУ, помощь обескровленной экономике страны и поддержка патриотического украинского арта.
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