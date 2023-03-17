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17 марта 2023, 18:02 Читати українською

Новая почта подала заявку на получение финансовой лицензии в Европе

Финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта, находится в процессе получения европейской лицензии Electronic Money Institution (EMI). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта, находится в процессе получения европейской лицензии Electronic Money Institution (EMI).
Фото: korrespondent.net

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«NovaPay будет развиваться, как и вся группа, — будет создавать международную экспансию. И NovaPay уже подала заявку европейскому регулятору на получение лицензии европейского финансового учреждения. Сейчас идет этот процесс. Мы претендуем на лицензию Electronic Money Institution», — сообщил соучредитель «Новой почты». Климов в кулуарах «Саммита экспортеров».

Климов уточнил, что компания не намерена стать банком ни в Украине, ни за рубежом.

Получив лицензию, NovaPay сможет производить для клиентов услуги перевода средств, платежи электронной коммерции, сказал Климов. По его словам, компания также активно работает с НБУ о возможности открытия клиентских счетов в Украине.

Развивать услуги «отправки в кредит» и кредитные карты от NovaPay в Европе компания планирует, но не в краткосрочной перспективе.

«В Европе это будет следующим этапом — прежде всего это предания», — отметил Климов.

Лицензия EMI позволяет компаниям предлагать платежные и некоторые другие финансовые услуги, но не работать как банк или использовать банк в своем имени или рекламных материалах.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Новая почта анонсировала выпуск собственных кредитных карт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+28
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 марта 2023, 18:07
#
С Харькова заказал ручной культиватор для обработки участка. Если бы не длинные ручки,то упаковали бы все одним местом. Стоимость доставки новой почтой по калькулятор на сайте вышла 547 грн. Попросил отправить деливери — 166 грн.за 2 места общим весом 10 кг.
+
0
Три літри
Три літри
17 марта 2023, 21:07
#
І шо?
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