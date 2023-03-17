Новая почта подала заявку на получение финансовой лицензии в Европе

Финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта, находится в процессе получения европейской лицензии Electronic Money Institution (EMI). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«NovaPay будет развиваться, как и вся группа, — будет создавать международную экспансию. И NovaPay уже подала заявку европейскому регулятору на получение лицензии европейского финансового учреждения. Сейчас идет этот процесс. Мы претендуем на лицензию Electronic Money Institution», — сообщил соучредитель «Новой почты». Климов в кулуарах «Саммита экспортеров».

Климов уточнил, что компания не намерена стать банком ни в Украине, ни за рубежом.

Получив лицензию, NovaPay сможет производить для клиентов услуги перевода средств, платежи электронной коммерции, сказал Климов. По его словам, компания также активно работает с НБУ о возможности открытия клиентских счетов в Украине.

Развивать услуги «отправки в кредит» и кредитные карты от NovaPay в Европе компания планирует, но не в краткосрочной перспективе.

«В Европе это будет следующим этапом — прежде всего это предания», — отметил Климов.

Лицензия EMI позволяет компаниям предлагать платежные и некоторые другие финансовые услуги, но не работать как банк или использовать банк в своем имени или рекламных материалах.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Новая почта анонсировала выпуск собственных кредитных карт.