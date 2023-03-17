Фонд гарантирования в феврале выплатил 46,5 миллиона вкладчикам банков-банкротов

В феврале 2023 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, составили 46,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Всего за первые два месяца 2023 сумма выплат гарантированного возмещения составила 90,3 млн грн.

Напомним, после вступления в силу Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введено 100% гарантии за банковскими вкладами Это означает, что вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными на момент действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов.

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По состоянию на 1 февраля 2023 вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26 февраля 2012 года), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 96 897,7 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 101 584,3 млн грн.

К началу марта 2023 года Фонд осуществлял ликвидационную процедуру 51 банка и завершил ликвидацию 51 банка.