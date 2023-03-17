Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское на рынке ЕС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сегодня в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина в свою очередь уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440.

Проект реализуется Энергоатомом в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.

По словам министра, на производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций.

В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 — на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд Энергоатома на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

Производство ядерного топлива за три года

Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти через три года.

Украина является мировым лидером в области атомной энергетики. И сегодня наши специалисты-ядерщики совместно с американскими партнерами работают над тем, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка ядерных технологий", — подчеркнул Герман Галущенко.

Ряд европейских стран сейчас зависят от российских ядерных технологий. Украина перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо Westinghouse.

Совершить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. По словам Галущенко, в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран.