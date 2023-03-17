Министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское на рынке ЕС
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Сегодня в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина в свою очередь уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440.
Проект реализуется Энергоатомом в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.
По словам министра, на производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций.
В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 — на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд Энергоатома на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.
Производство ядерного топлива за три года
Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти через три года.
Украина является мировым лидером в области атомной энергетики. И сегодня наши специалисты-ядерщики совместно с американскими партнерами работают над тем, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка ядерных технологий", — подчеркнул Герман Галущенко.
Ряд европейских стран сейчас зависят от российских ядерных технологий. Украина перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо Westinghouse.
Совершить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. По словам Галущенко, в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран.
Комментарии - 27
…
Украина перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо Westinghouse.
Никаких противоречий.
Германия является мировым лидером в области автомобилестроения. Германия перевела свой автопарк на автомобили компании Ford.
Нидерланды являются мировым лидером в области литографии. Нидерландский производитель Philips перевел производство на оборудование Tokyo Electron.
Белоруссия является мировым лидером в области карьерных самосвалов. Белоруссия перевела разработку карьеров на своей территории на самосвалы Caterpillar
¯\_(ツ)_/¯
Все технологии в мире произошли и зародились в США и Великобритании.
Всё остальное это просто продолжение тех открытий что произошли в этих двух величайших странах.
По-этому все что делает Китай, Южная Корея, Тайвань, Япония, вся Европа — могут сказать спасибо Американцам и Бритам — технологии дали именно они.
Так что нет никаких Tokyo Electron, нет никаких Siemens, никаких Mercedes и BMW и всё остальное и тому подобное — это все пустые звуки.
Всё это принадлежит бритам и США именно они дали базу и технологии в свое время.
И инвестировали.
Вот выходит Путин и говорит на Запад российская культура, российская культура, российская культура. Актеры, поэты да шуты.
А что кроме клоунов и актеров на свет произвела Рашка?
А нифига.
По-этому культура, анти-ЛГБТ и другое продвигаем, «трад. ценности».
Ибо технологий нет и никогда не было своих. И ничего не изобрели.
А что и изобрели в Рашке, дак то исключительно евреи и украинцы и прочие немцы.
А сам по себе народец в массе своей тупой и ничего кроме как веселить белых господ не умеет и не знает и не может.
Воевать? Только мясом и в коалиции.
Зачем далеко ходить достаточно посмотреть на лица Минобороны Р Ф что бы понять интеллекта там нет. Можно посмотреть интервью российских пленных в плену что бы понять что тупее народа нет. Абсолютное отсутствие интеллекта.
Просто быдло.
Так что как-то так.
¯\_(ツ)_/¯
Вопрос, что вы тут делаете? :)
Что касается государственных дел Украины, будь это сотрудничество с Westinghouse и другими американскими и западными компаниями, это дело государства. Там серьезные дяди знают что делают и принимают важные решения для государства и благополучия народа.
У нас в этом плане всё идет хорошо и будет идти ещё лучше.
Дипломатический трек тоже развивается, Азия, Африка, Южная Америка.
¯\_(ツ)_/¯
Я фанат Зеленского.
Это мой идол. Это мой кумир. Это лидер моего (нашего) народа.
Он государство укрепил и построил по сути, наше, Украинское.
Так много для Украины сделал этот человек, а его ругают, везде, в соц.сетях, на ютубе, везде вижу плохие и негативные комментарии. Даже тут.
Я как обычный небезразличный гражданин, не могу спокойно на это смотреть и терпеть такое несправедливое и вопиющее отношения к своему президенту и своему правительству. Которое миллионы таких как я обычных людей избрали на выборах. Да ещё и во время войны.
А вы чей избиратель? Каких политических взглядов придерживаетесь?
Если не затруднит ответьте пожалуйста, а то я свои карты вскрыл.
Также я очень люблю своих сограждан, и доверяю им. Это два.
Совокупность этих двух пунктов формирует мое отношение к выборам — я на них не хожу.
Что же до Зеленского и Порошенко (это был соперник вашего идола на последних выборах), то свою позицию я обозначал на Минфине не раз — один от другого с т.зр. политического мышления не отличается ничем. С этим постоянно не соглашались уважаемые Qwerty1999 и yarg. Интересно, изменили ли они о Зеленском свое мнение, и стали ли сейчас придерживаться тех же воззрений, что и вы :-D
Но все же я считаю, что демократия в каком-то смысле это как коммунизм. Это мечта к которой идет народ, в которую верит народ. Но по факту её нет. Нигде. Ни в США, ни в Европе, нигде.
Более того важна не так сама демократия, как то что считают демократией.
Вот пока у власти мой идол, мой кумир, кумир миллионов украинцев — Зеленский и его команда, его правительство, его депутаты — у нас демократия. В этом я убежден на 100% и уверен.
А когда кто-то пишет про диктатуры, ну что яко бы у нас да.
Советую посмотреть на супердемократии в Турции, в Венгрии, и ещё в ряде стран которые состоят в ЕС или НАТО или сотрудничают с США. Саудовская Аравия пример демократии :) Но бриты и штаты плотно там в союзе. Или Израиль у которого де-факто существует свой апартеид, на который все закрывают глаза.
Давайте я вам откровенно скажу. Россия, конкретно Путин, подарил нам украинцам и Украине — «легальный нацизм», как у евреев практически. Это значит что мы теперь можем делать что угодно и как угодно. Строить что угодно, и главное русские виноваты и нам должны. Как и Европа которая нас не защитила как и США которые не взяли нас в НАТО своевременно или не дали оружия до 24. Короче, у нас все настолько хорошо в будущем что я прямо не знаю что и говорить :) А сравнивать Порошенко с Зеленским, я бы не стал.
Зеленский это политик из другой планеты, более великих людей ещё не было в истории. Такие раз в миллион лет появляются на свет.
Что же до будущего Украины при Зеленском, то, надеюсь, что об этом вы грезите, находясь в безопасности за границами Украины. Потому что прекрасное будущее, конечно, рано или поздно наступит. Но сколько в процессе будет пролито крови, на данный момент спрогнозировать тяжело.
А восторгаться Зеленским из уютного бунгало где-нибудь в Пало-Альто сам бог велел.
Но это всё, все эти страдания, смерти, печаль, сделает Украину, её политическую нацию только сильнее. Это даст толчок к будущему развитию, укреплению государства и построению тут великой державы. Я не просто верю в это, я знаю это.
Я не просто восторгаюсь Зеленским, я считаю как и считал что Зеленский это величайший украинец, и возможно самая масштабная и великая историческая фигура в мировой истории.
Это действительно государственник и правитель от бога.
Он как-будто пришел с этим в этот мир, был создан для этого.
Вести за собой государство, народ, и сплотить мировых игроков на поддержку и на свою сторону.
Это дорогого стоит.
Замечу, вы обходите стороной все мои аргументы и утверждения, потому-что знаете что я прав, а ответить по сути вам нечего.
;)
Кто что хотел, всё получил сполна.
Зеленский ни делал ничего.
Кроме одного — построения успешного независимого Украинского государства.
И все его действия и в первом, втором, пятом, девятом и десятом случае были направлены именно на это.
И тут Россия.
Спасибо Россия!
Построение Украинского государства, его укрепление, милитаризация, крах российских пропаганды и фейков в мировых соцсетях и СМИ про «нацистов» и «фейлед-стейт» потерпели крах с первыми фото разрушенных домов и трупов в Украине в первом случае, и во втором с тем как украинская армия начала крушить российские колонны «2-ой армии мира».
Все то что делал Зеленский, и чему хотел я так полагаю воспрепятствовать противник, просто ускорилось и ещё больше укрепилось. Да и союзников приобрело. И аргументы новые железные, а там и НАТОвская техника пошла и все остальные ништячки для Украинского государства и его защиты.
Шабаш, что еще расскажите? :)
Значит что-то да делал. И страну привел туда, куда привел. Под одобрительное улюлюканье миллионов сограждан.
А рассказывать я могу многое и о многом, но сначала всё же хотел бы услышать о том, откуда вы радуетесь этому светлому наступившему будущему? Из Украины, или, как я, издалека?
И он начал её менять.
Произошла деолигархизация, отключение российских телеканалов с пропагандой, цифровизация (приложение ДИЯ) не имеющего аналогов в мире, масштабные инфраструктурные проекты которых Украина не видела 30 лет, либерализация экономики, в Украину начали наконец-то заходить западные бренды такие как Apple,IKEA и другие, легализация того же игорного бизнеса, самый большой долларовый ВВП Украины в истории, чистки спецслужб от российской агентуры и назначение в Украинской армии боевых офицеров на все руководящие должности, налаживание связей и кооперации с Западом, были заключены многомиллиардные контракты с тем же Westinghouse и другими компаниями, был открыт рынок земли и список можно продолжать тут всё не поместится что Зеленский успел сделать до 24 февраля.
И 24 февраля наступило именно по этой причине. Не дать Украине стать успешной, не дать Зеленскому сделать реформы, не дать Украине СТАТЬ ГОСУДАРСТВОМ.
Потому-что противник, лидер РФ считает что это его земля.
Что это земля России. И об этом говорилось открыто и публично. Это не какие-то теории и домыслы :)
Но, все идет так как нужно нам. Мы выстояли.
Государство сохранено. И будет жить на зло врагу, и долго жить.
Всегда будет и есть Украинское государство. И мы народ — сделаем его великим. Мы воплотим в жизнь мечту нашего лидера.
И Россия со своим 24 февраля, не смотря на всё, лишь нам в этом помогла.
Более того, я считаю что Украина нигде не заканчивается.
Украина там где украинцы. Где мы. А мы разбросаны по всему миру.
Но родина и отчизна у нас одна, где бы мы не жили, где бы не работали.
Родина она одна. Именно по-этому украинцы даже за рубежом никогда не забывают свой род, свое племя.
Даже те кто уехал давным-давно, столетиями назад.
Я сейчас про тех же «канадских украинцев».
Кстати Зеленский перед войной поручил сделать двойное гражданство для таких людей.
А в рамках постепенного построения успешного и великого государства, эти люди сами сюда бы приехали.
Ибо земли много, климат хороший, жизнь не очень дорогая.
Но всё это ещё впереди, и всё это будет.
И миллионы людей по всему миру переживают за нас, поддерживают нас.
Не только украинцы.
У нас есть государство, мы не фейлед-стейт. мы украинцы.
И Зеленский лидер Украины в этой исторической эпохе.
В войне по сути за независимость и сохранения существования нашего государства, нашей нации.
Нашего смелого и великого народа на который посягнула колониальная империя.
Задача была и есть, не дать построить Украинское государство (уничтожить его), и завладеть ресурсами в виде украинского народа и его земли.
Именно по-этому противник публично говорит что он не «воюет с украинским народом», он воюет за то что бы украинский народ стал его рабом.
Работал на его экономику, на его процветание, и не только народ, но и земля этого народа.
А что бы это воплотить нужно уничтожить государство этого народа.
С этим вы поспорите или снова ответа не будет? :)
«И страну привел туда, куда привел." — это лично Зеленский вёл Украину на войну с расеей в 2014 году? Ответьте на вопрос.
Ну или не отвечайте: я вижу снусмумрика, который зачемоданился и тусит на расее и ищет себе оправдания, с жалкой попытке оправдать свой выбор. Главное после войны, таких как ты- не пускать обратно в Украину, чтобы тусил с русней, ты этого достоин)
«Германия является мировым лидером в области автомобилестроения. Германия весь пластик делает сама, как и добывает весь тот металл чтобы произвести автомобиль»
«Нидерланды являются мировым лидером в области литографии. Нидерландский производитель Philips для EUV делает все компоненты, включая добычу редкоземельных металлов»