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17 марта 2023, 12:34 Читати українською

Исчезновение monobank из терминалов EasyPay. В компании объяснили причину

В четверг, 16 марта, в платежных терминалах EasyPay с главного экрана пропал сервис monobank. Это стало причиной беспокойства пользователей социальных сетей, подумавших, что пополнение карт станет недоступным. Однако оказалось, что временное отсутствие сервиса связано с обновлением программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба EasyPay.

В четверг, 16 марта, в платежных терминалах EasyPay с главного экрана пропал сервис monobank.
Фото: пресс-служба EasyPay

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«Действительно сервис monobank не работал в терминалах EasyPay 16 марта в период с 00:00 до 06:00. Ночью мы запустили обновление программного обеспечения сети по всей Украине, чтобы добавить новый функционал в работу сервиса — мы активировали NFC-технологию последнего поколения, которая передает данные со смартфона на терминал EasyPay», — заявил главный исполнительный директор EasyPay Алексей Авраменко.

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Авторизация через Apple Pay или Google Pay

По его словам, пользователи теперь могут мгновенно авторизироваться в терминале с помощью Apple Pay или Google Pay — необходимо просто выбрать карту monobank для пополнения и поднести к NFC-считывателю.

Лимит пополнения карты monobank

Также увеличен лимит пополнения карты monobank для авторизованных пользователей до 30 тыс. грн без комиссии (согласно действующим требованиям НБУ к осуществлению платежей и переводу средств и идентификации клиентов).

«Сервис уже работает в обновленном режиме везде, поэтому не о чем беспокоиться и можно спокойно пополнять карточку», ― добавил Авраменко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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