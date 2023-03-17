Курс валют на 17 марта: в обменниках доллар и евро дорожают

В пятницу, 17 марта, курс доллара на наличном рынке вырос на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро в покупке подешевел на 8 копеек, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар подорожал на 6 копеек в покупке, и на 7 копеек в продаже. Курс евро вырос на 19 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,35−38,78 грн. Евро покупают за 40,32 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,66−38,80, евро — 40,89−41,06 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,75−39,14 грн/евро.

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