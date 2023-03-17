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17 марта 2023, 9:01 Читати українською

Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно

РФ снова вывозит краденое из Украины зерно, используя порт временно оккупированного Бердянска в Запорожье. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

РФ снова вывозит краденое из Украины зерно, используя порт временно оккупированного Бердянска в Запорожье.
Фото: slovoidilo.ua

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«В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, по данным исследования NASA Harvest, Россия украла украинское зерно, по меньшей мере, на $1 млрд.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что суд в Ливане снял арест с сирийского судна с похищенным украинским зерном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
mantis05
mantis05
17 марта 2023, 10:58
#
Фермерам надо протравливать зерно, которое расея забирает
+
0
Сергій Т
Сергій Т
17 марта 2023, 11:29
#
Рашисти — злодії в законі, по суті та по крові.
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