Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно

РФ снова вывозит краденое из Украины зерно, используя порт временно оккупированного Бердянска в Запорожье. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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«В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, по данным исследования NASA Harvest, Россия украла украинское зерно, по меньшей мере, на $1 млрд.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что суд в Ливане снял арест с сирийского судна с похищенным украинским зерном.