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17 марта 2023, 8:24 Читати українською

Потери врага за 16 марта: ВСУ за сутки уничтожили 760 российских оккупантов

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 760 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 163 320 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 760 оккупантов.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери врага

  • личного состава — около 163320 (+760) человек,
  • танков — 3506 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6823 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 2552 (+13) ед,
  • РСЗО — 504 (+1) ед,
  • средства ПВО — 265 (+0) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 290 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+0),
  • крылатые ракеты 907 (+0),
  • корабли/катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5401 (+7) ед,
  • специальная техника — 258 (+1).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
17 марта 2023, 11:02
#
Цензор.НЕТ РЕЗОНАНСВІЙНА В УКРАЇНІ 16.03.23 13:40 15 388 60 боєприпаси (1384) війна (44649) Україні бракує кваліфікованих військових та боєприпасів, втрати та песимізм зростають, — WP Резонанс Цензор.НЕТ Війна в Україні Автор: The Washington Post, переклад TEXTY.ORG.UA Якість української армії, яка колись вважалася суттєвою перевагою над Росією, погіршилася за рік втрат, які забрали з поля бою багато найдосвідченіших бійців, що змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу. Про це пише The Washington Post. Переклад тексту Texty.org.ua За оцінками американських і європейських чиновників, від початку повномасштабного російського вторгнення загинули або були поранені 120 000 українських солдатів, порівняно з приблизно 200 000 з боку Росії, яка має набагато більшу армію і приблизно втричі більше населення, з якого можна набирати призовників. Україна тримає в таємниці кількість своїх поточних втрат, навіть від своїх найпалкіших західних прихильників. Якщо не брати до уваги статистику, то приплив недосвідчених призовників, залучених для заповнення втрат, змінив профіль української армії, яка також страждає від елементарної нестачі боєприпасів, зокрема артилерійських і мінометних снарядів, за словами військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій. «Найцінніше на війні - це бойовий досвід, — сказав командир батальйону 46-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивним Купол. — Солдат, який пережив…
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0
Сергій Т
Сергій Т
17 марта 2023, 11:36
#
За фактом поширення в інтерв'ю офіцером ДШВ недостовірної інформації проведено службову перевірку. Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю. Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено й у ЗСУ, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було. У ДШВ наголосли, що 100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин. Серед підлеглих «Купола» були військовослужбовці, які пройшли курс підготовки у Британії. Належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори. Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу.
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