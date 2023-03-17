За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 760 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 163 320 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 марта: ВСУ за сутки уничтожили 760 российских оккупантов
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Потери врага
- личного состава — около 163320 (+760) человек,
- танков — 3506 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6823 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 2552 (+13) ед,
- РСЗО — 504 (+1) ед,
- средства ПВО — 265 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+0),
- крылатые ракеты 907 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5401 (+7) ед,
- специальная техника — 258 (+1).
Источник: Минфин
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