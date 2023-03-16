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16 марта 2023, 15:02 Читати українською

Британия добавит декларацию о криптовалюте в налоговые формы

Налогоплательщики Великобритании должны будут отдельно отчитываться о криптоактивах в своих налоговых формах, что, как ожидается, позволит привлекать дополнительные 10 млн фунтов стерлингов ($12 млн) в год в государственный бюджет. Об этом шаге объявил министр финансов Джереми Хант, сообщает CoinDesk.

Налогоплательщики Великобритании должны будут отдельно отчитываться о криптоактивах в своих налоговых формах, что, как ожидается, позволит привлекать дополнительные 10 млн фунтов стерлингов ($12 млн) в год в государственный бюджет.
Фото: pixabay.com

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«Правительство вносит изменения в форму налоговой декларации Self Assessment. Эти нововведения требуют отдельной классификации доходов по цифровым активам. Впервые изменения будут введены в налоговом году, который заканчивается в апреле 2025 года», — говорится в документе Казначейства Великобритании.

В документе отмечается, что изменения будут касаться форм уплачиваемого налога на прирост капитала, когда инвестиции продаются с прибылью.

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Правительство также заявило, что будет работать над «максимальным использованием потенциала» метавселенной, управляя негативными рисками для конфиденциальности и безопасности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
16 марта 2023, 15:26
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А український закон досі не працює.
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