Международный валютный фонд находится на завершающей стадии разработки новой программы кредитования для Украины, предусматривающей $15,6 млрд. Об этом сообщает Financial Times.
Новая программа МВФ для Украины составит $15,6 миллиарда — Financial Times
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Программа МВФ
Продолжительность программы будет рассчитана на четыре года.
В начальных обсуждениях между представителями МВФ и Украины размер программы обсуждался на уровне от $14 до $16 млрд. В прошлом году МВФ выделил Украине $2,7 млрд экстренного финансирования.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, в Национальном банке рассказали, на какую программу с МВФ рассчитывает Украина.
В феврале директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявила, что Украине в 2023 году потребуется от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
А власть, которая принимает такие решения — временщики, которые эти долги отдавать не будут. С этими долгами будет разъёб…ся какая-то власть после них, а оплачивать долги будет, как и всегда, народ.
Всё это старо, как мир…