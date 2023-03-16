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16 марта 2023, 14:03 Читати українською

Новая программа МВФ для Украины составит $15,6 миллиарда — Financial Times

Международный валютный фонд находится на завершающей стадии разработки новой программы кредитования для Украины, предусматривающей $15,6 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Международный валютный фонд находится на завершающей стадии разработки новой программы кредитования для Украины, предусматривающей $15,6 млрд.
Фото: pixabay.com

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Программа МВФ

Продолжительность программы будет рассчитана на четыре года.

В начальных обсуждениях между представителями МВФ и Украины размер программы обсуждался на уровне от $14 до $16 млрд. В прошлом году МВФ выделил Украине $2,7 млрд экстренного финансирования.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, в Национальном банке рассказали, на какую программу с МВФ рассчитывает Украина.

В феврале директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявила, что Украине в 2023 году потребуется от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
MrDean
MrDean
16 марта 2023, 16:04
#
Я надеюсь люди которые читают это осознают уровень п*здеца с таким уровнем крдитования.
+
+15
R S
R S
16 марта 2023, 20:51
#
Люди, которые это осознают — не имеют отношения (и влияния) к принятию таких решений.
А власть, которая принимает такие решения — временщики, которые эти долги отдавать не будут. С этими долгами будет разъёб…ся какая-то власть после них, а оплачивать долги будет, как и всегда, народ.
Всё это старо, как мир…
+
0
Faraday
Faraday
16 марта 2023, 21:30
#
Вы госдолг США видели?
+
0
MrDean
MrDean
16 марта 2023, 22:05
#
Вопрос. Чем отличаеться США от Украины?
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