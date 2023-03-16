Новая программа МВФ для Украины составит $15,6 миллиарда — Financial Times

Международный валютный фонд находится на завершающей стадии разработки новой программы кредитования для Украины, предусматривающей $15,6 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

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Программа МВФ

Продолжительность программы будет рассчитана на четыре года.

В начальных обсуждениях между представителями МВФ и Украины размер программы обсуждался на уровне от $14 до $16 млрд. В прошлом году МВФ выделил Украине $2,7 млрд экстренного финансирования.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, в Национальном банке рассказали, на какую программу с МВФ рассчитывает Украина.

В феврале директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявила, что Украине в 2023 году потребуется от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки.