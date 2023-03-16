G7 выступает против снижения предельной цены на российскую нефть — WSJ

«Большая семерка» (G7) хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, что разрушило надежды некоторых европейских столиц усилить западные санкции в этом месяце. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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Официальные лица Европейской комиссии предупредили страны-члены блока о позиции G7, заявив, что президент Байден сказал президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в Овальном кабинете Белого дома на прошлой неделе, что в Вашингтоне нет желания корректировать нефтяные санкции.

Представитель Совета национальной безопасности США отказалась от комментариев. Спикер Европейской комиссии возразил, что на встрече ЕС в среду Байден сказал об этом.

Позиция G7 может спровоцировать новое напряжение внутри ЕС из-за схемы ограничения цен.

Западные официальные лица согласились пересмотреть уровень предельной цены в $60 за баррель в марте, а Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на ограничении ниже $60 за баррель. Украинские чиновники поддержали снижение «потолка» цены на российскую нефть в надежде на дальнейшее сокращение доходов РФ.

Официальные лица Министерства финансов США, разработавшие план ограничения цен, заявили, что текущая система ограничения цен в основном работает по назначению. Они утверждали, что план уже достигает двух своих целей: сохранение доступности российской нефти на мировых рынках, в то же время уменьшая доходы Кремля от продаж.

Представители казначейства заявили, что при необходимости изменят лимит, чтобы лучше достичь своих целей. Официальные лица США внимательно относились к тому, чтобы не предпринимать шагов, которые могли бы поставить под угрозу поставки российской нефти и, следовательно, подтолкнуть мировые цены.

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В своем заявлении в начале февраля министр финансов Джанет Йеллен пообещала, что в марте будет пересмотрено ограничение цены на нефть, что породило надежду среди поклонников снижения потолка цены, что Вашингтон может согласиться на этот шаг.

Дипломаты из Польши и стран Балтии заявили в среду, что неизвестно, как они будут действовать, учитывая оппозицию G7 по понижению предельной цены на российскую нефть. Они сказали, что этот вопрос снова обсудят страны-члены ЕС в пятницу, 17 марта.

Доходы РФ

В феврале 2023 года, второй месяц подряд, наблюдалось значительное снижение доходов России от добычи нефти и газа, причем налоговые поступления от энергоносителей упали почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.