Курс валют на 16 марта: доллар подорожал, евро — подешевел

В среду, 16 марта, курс доллара на наличном рынке вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 30 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 38,30−38,75 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,73, евро — 40,70−41,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,84−39,23 грн/евро.

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