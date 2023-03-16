В Украине будут проверять переселенцев по получению неправомерной помощи

Проверка ВПЛ

Вице-премьер-министр Ирина Верещук отметила, что проверки внутренних переселенцев по поводу их фактического присутствия на заявленном месте должны происходить только при наличии подозрения о неправомерном получении помощи ВПЛ.

Территориальные органы социальных служб должны заранее предупреждать внутренних переселенцев о посещении их с целью проверки.

«Мы не можем допустить ни одной дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которая им очень необходима», — отметила Верещук.

Напомним, что статус ВПЛ можно потерять при условии переезда за границу, возвращения на место постоянного проживания или если своевременно не сообщить об изменении фактического места жительства.