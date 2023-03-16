Приватизация госимущества: В госбюджет перечислено более 667 миллионов гривен

С начала 2023 года от приватизации государственных объектов в бюджет поступило 667 миллионов гривен. В то время как продали имущества более чем на один миллиард гривен. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины (ВРУ).

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«За период с 1 января 2023 по 28 февраля 2023 от приватизации государственного имущества в Государственный бюджет Украины перечислено 667 625,4 тыс. грн», — говорится в сообщении.

В январе-феврале Фонд обеспечил также поступление в госбюджет 124 млн грн от арендной платы за пользование государственным имуществом, что составляет 17,08% от годового задания.

Еще в начале года перечислили 507,7 тыс. грн средств регистрационного и гарантийного взносов, определенных законом «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Результаты приватизации

Ранее глава Налогового комитета Даниил Гетманцев сообщал, что с начала года распродажа государственного имущества принесла бюджету первый миллиард гривен.

Наибольшие поступления в текущем году были от продажи:

Усть-Дунайского порта — 201 млн грн;

гостиницы «Власта» во Львове — 115 млн грн;

Стороныбабского спиртзавода — 142 млн грн;

Октябрьского спиртзавода — 85 млн грн.

Также сообщалось, что на днях в Украине был продан очередной морской порт на приватизационном аукционе. Объект реализовали со второй попытки, снизив стартовую цену вдвое. Речь идет о продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Его купила компания «Укрдонинвест» бизнесмена Виталия Кропачева за 220 млн грн.