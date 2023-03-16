Кабмин расширил перечень приоритетных расходов бюджета в условиях военного положения

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Список расходов

«14 марта 2023 года правительство приняло постановление, которым расширен перечень приоритетных платежей», — говорится в сообщении.

В частности, в перечень включены расходы общего и специального фондов государственного и местных бюджетов на:

приобретение жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа;

приобретение гигиенических средств и товаров первой необходимости (одежда, обувь, мягкий инвентарь) для подопечных интернатных учреждений системы социальной защиты населения;

установка в заведениях соцзащиты пожарной сигнализации, системы молниезащиты, обработку деревянных конструкций огнезащитным раствором;

развитие сети центров предоставления административных услуг;

мероприятия местных программ поддержки и развития сельского хозяйства;

обеспечение экологически безопасной сборки, перевозки и утилизации отработанных бытовых ламп накаливания;

выполнение работ по реконструкции сооружений по очистке сточных вод, канализационных сетей и сооружений на них;

оплату реставрационных работ на объектах культурного наследия и памятниках архитектуры, услуг по изготовлению учетной и научно-проектной документации на памятники культурного наследия;

проведение инвентаризации и нормативной денежной оценки земель;

изготовление градостроительной документации;

скопление (прирост) материальных ценностей государственного материального резерва.

Также внесенными изменениями определены особенности подписания плановых документов, применяемых в бюджетном процессе (изменений к ним), и составление отчетности распорядителей, расположенных на территориях, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных, и осуществляют свою деятельность в штатном режиме .

Кроме того, упрощены требования к представлению распорядителями (получателями) отдельных документов в органы казначейства посредством системы дистанционного обслуживания «Клиент казначейства — Казначейство».