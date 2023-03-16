Кабмин расширил перечень приоритетных расходов бюджета в условиях военного положения

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2023, 8:44 Читати українською

Кабмин расширил перечень приоритетных расходов бюджета в условиях военного положения

Кабинет министров расширил перечень приоритетных платежей, осуществляемых Государственной казначейской службой в период военного положения. Об этом сообщает Министерство финансов.

Кабинет министров расширил перечень приоритетных платежей, осуществляемых Государственной казначейской службой в период военного положения.
Фото: ukrinform.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Список расходов

«14 марта 2023 года правительство приняло постановление, которым расширен перечень приоритетных платежей», — говорится в сообщении.

В частности, в перечень включены расходы общего и специального фондов государственного и местных бюджетов на:

  • приобретение жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа;
  • приобретение гигиенических средств и товаров первой необходимости (одежда, обувь, мягкий инвентарь) для подопечных интернатных учреждений системы социальной защиты населения;
  • установка в заведениях соцзащиты пожарной сигнализации, системы молниезащиты, обработку деревянных конструкций огнезащитным раствором;
  • развитие сети центров предоставления административных услуг;
  • мероприятия местных программ поддержки и развития сельского хозяйства;
  • обеспечение экологически безопасной сборки, перевозки и утилизации отработанных бытовых ламп накаливания;
  • выполнение работ по реконструкции сооружений по очистке сточных вод, канализационных сетей и сооружений на них;
  • оплату реставрационных работ на объектах культурного наследия и памятниках архитектуры, услуг по изготовлению учетной и научно-проектной документации на памятники культурного наследия;
  • проведение инвентаризации и нормативной денежной оценки земель;
  • изготовление градостроительной документации;
  • скопление (прирост) материальных ценностей государственного материального резерва.

Также внесенными изменениями определены особенности подписания плановых документов, применяемых в бюджетном процессе (изменений к ним), и составление отчетности распорядителей, расположенных на территориях, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных, и осуществляют свою деятельность в штатном режиме .

Кроме того, упрощены требования к представлению распорядителями (получателями) отдельных документов в органы казначейства посредством системы дистанционного обслуживания «Клиент казначейства — Казначейство».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами