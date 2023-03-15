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15 марта 2023, 19:31 Читати українською

ЕС за время войны предоставил Украине помощь на 50 миллиардов евро

ЕС предоставил около 50 миллиардов евро для поддержки Украины, включая экономическую, финансовую и военную помощь в 2022 году. Об этом говорится в общем отчете Еврокомиссии «Солидарность Е С в действии во времена геополитических вызовов», сообщает Укринформ.

ЕС предоставил около 50 миллиардов евро для поддержки Украины, включая экономическую, финансовую и военную помощь в 2022 году.
Фото: pixabay.com

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Данный отчет включает, в частности, подробную информацию об объеме и характере помощи, которую Европейский Союз и его страны-члены предоставили Украине с начала полномасштабного российского вторжения России.

«Доклад представляет ключевые события в ЕС в 2022 году, с особым вниманием к ответу ЕС на агрессивную войну России против Украины и непоколебимой солидарности ЕС с Украиной. В частности, в течение этого периода ЕС принял более 200 мер по помощи государству и народу Украины, а также для поддержки стран-членов в преодолении последствий этой войны, особенно для европейской экономики и энергетической безопасности», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Среди мер — принятие Директивы временной защиты ЕС, которой уже воспользовались более 4 млн украинцев, спасающихся на территории ЕС от войны.

ЕС применил уже 10 пакетов санкций против России как стран-агрессоров, которые поражают экономику и уменьшают способность Кремля финансировать войну.

Доклад отражает усилия ЕС в избавлении от российского ископаемого топлива, а также усилия, направленные на защиту граждан стран ЕС от высоких цен на энергию, уделяет приоритетное внимание инвестициям и развитию возобновляемых источников энергии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
marinakatunkina
marinakatunkina
16 марта 2023, 4:17
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0
ressnikov
ressnikov
16 марта 2023, 6:40
#
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