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15 марта 2023, 18:58 Читати українською

Названы банки, в которых украинцы получают пенсии

Общее количество пенсионеров, получавших выплаты через текущие счета в банках по состоянию на 1 марта 2023 года, составило 8,349 млн человек. Остальные 2,355 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Общее количество пенсионеров, получавших выплаты через текущие счета в банках по состоянию на 1 марта 2023 года, составило 8,349 млн человек.
Фото: pon.org.ua

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Рейтинг банков

  • Доля Приватбанка составляет 54,2% — в государственном банке деньги получают 4,527 млн пенсионеров.
  • На втором месте находится государственный Ощадбанк -35,8%, где пенсии получают 2,989 млн человек.
  • На третье место по Райффайзен Банку (4,0%), в котором пенсии получают 330,5 тысячи пенсионеров.
  • При этом в других банках пенсии получают 502,9 тысяч человек (6,0%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-февраль 2023 составила 81,9 млрд грн, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период в 2022 году (67,1 млрд грн).

Напомним

Ранее «Минфин» писал, у кого и на сколько пенсии вырастут с 1 марта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
marinakatunkina
marinakatunkina
16 марта 2023, 4:17
#
Обычные девушки хотят секса прямо сейчас, любят сосать и давать в попу. Это круче тиндера, зацени сам------ http://redirect.sk/kiska
+
0
ressnikov
ressnikov
16 марта 2023, 6:40
#
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