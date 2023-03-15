Названы банки, в которых украинцы получают пенсии

Общее количество пенсионеров, получавших выплаты через текущие счета в банках по состоянию на 1 марта 2023 года, составило 8,349 млн человек. Остальные 2,355 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

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Рейтинг банков

Доля Приватбанка составляет 54,2% — в государственном банке деньги получают 4,527 млн пенсионеров.

На втором месте находится государственный Ощадбанк -35,8%, где пенсии получают 2,989 млн человек.

На третье место по Райффайзен Банку (4,0%), в котором пенсии получают 330,5 тысячи пенсионеров.

При этом в других банках пенсии получают 502,9 тысяч человек (6,0%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-февраль 2023 составила 81,9 млрд грн, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период в 2022 году (67,1 млрд грн).

Напомним

Ранее «Минфин» писал, у кого и на сколько пенсии вырастут с 1 марта.