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15 марта 2023, 16:55 Читати українською

Мировые цены на нефть упали до 15-месячного минимума

Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 15 месяцев из-за продолжающихся банковских потрясений и роста курса доллара. Об этом сообщает Bloomberg.

Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 15 месяцев из-за продолжающихся банковских потрясений и роста курса доллара.
Фото: pixabay.com

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Подробности

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали ниже $70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года. Фьючерсы на нефть Brent упали до $74,77 за баррель, достигнув трехмесячного минимума.

Акции Credit Suisse Group AG упали, а индекс банков Euro Stoxx снизился, что вызвало беспокойство по поводу мировой экономики и спроса на нефть.

Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства о рынке нефти также обладал медвежьим тоном, прогнозируя, что мировое предложение сырой нефти должно «комфортно» превысить спрос в первом полугодии, а затем уменьшиться позже в этом году.

Читайте также: Три страны ЕС призвали снизить предельную цену на российскую нефть почти на 15%

Рынок также столкнулся с очередным повышением процентной ставки от Федерального резерва на следующей неделе после роста инфляции в США, несмотря на влияние на финансовую индустрию из-за краха Silicon Valley Bank.

Между тем, экономические данные Китая показали восстановление потребительских расходов, промышленного производства и инвестиций после отмены ограничений через коронавирус.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
preyvanamor
preyvanamor
16 марта 2023, 3:32
#
«стеля» ціни для мосКАЛьської жижи — на 60 баксів, тому чекаю на жижу по 60…
+
0
marinakatunkina
marinakatunkina
16 марта 2023, 4:17
#
Обычные девушки хотят секса прямо сейчас, любят сосать и давать в попу. Это круче тиндера, зацени сам------ http://redirect.sk/kiska
+
0
ressnikov
ressnikov
16 марта 2023, 6:41
#
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