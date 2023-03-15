Мировые цены на нефть упали до 15-месячного минимума

Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 15 месяцев из-за продолжающихся банковских потрясений и роста курса доллара. Об этом сообщает Bloomberg.

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Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали ниже $70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года. Фьючерсы на нефть Brent упали до $74,77 за баррель, достигнув трехмесячного минимума.

Акции Credit Suisse Group AG упали, а индекс банков Euro Stoxx снизился, что вызвало беспокойство по поводу мировой экономики и спроса на нефть.

Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства о рынке нефти также обладал медвежьим тоном, прогнозируя, что мировое предложение сырой нефти должно «комфортно» превысить спрос в первом полугодии, а затем уменьшиться позже в этом году.

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Рынок также столкнулся с очередным повышением процентной ставки от Федерального резерва на следующей неделе после роста инфляции в США, несмотря на влияние на финансовую индустрию из-за краха Silicon Valley Bank.

Между тем, экономические данные Китая показали восстановление потребительских расходов, промышленного производства и инвестиций после отмены ограничений через коронавирус.