Правительство Дании вместе с подавляющим большинством партий парламента договорились о создании фонда в размере 7 млрд датских крон ($1 млрд). Средства будут направлены на гражданскую, военную и экономическую помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Дании.
Дания создает фонд на $1 миллиард для помощи Украине
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«Сегодняшним соглашением мы выделяем чуть более 7 млрд датских крон дополнительно на помощь Украине. Я рад, что широкое большинство в датском парламенте берет на себя ответственность и демонстрирует, что Дания стоит вместе с Украиной», — заявил министр финансов Дании Николай Ваммен.
Средства фонда назначены на помощь в 2023 году.
В дополнение к этому, в 2024—2027 годах зарезервированы средства, которые могут способствовать возмещению расходов на замену военной техники, связанной с военными пожертвованиями, сделанными в 2022 и 2023 годах.
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Три компонента
Фонд будет состоять из трех компонентов:
- военная поддержка Украины посредством оружия, военного оборудования и тренировочных мероприятий. На военную поддержку предусмотрено около 5,4 млрд датских крон в 2023 году;
- гражданская поддержка, направленная на неотложные гуманитарные усилия. На эти цели зарезервировано 1,2 млрд датских крон;
- поддержка бизнес-инициатив, которые дают компаниям возможность внести свой вклад в восстановление Украины. На это зарезервировано 0,4 млрд. датских крон.
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