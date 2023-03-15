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15 марта 2023, 13:17 Читати українською

Дания создает фонд на $1 миллиард для помощи Украине

Правительство Дании вместе с подавляющим большинством партий парламента договорились о создании фонда в размере 7 млрд датских крон ($1 млрд). Средства будут направлены на гражданскую, военную и экономическую помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Дании.

Правительство Дании вместе с подавляющим большинством партий парламента договорились о создании фонда в размере 7 млрд датских крон ($1 млрд).
Фото: pixabay.com

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«Сегодняшним соглашением мы выделяем чуть более 7 млрд датских крон дополнительно на помощь Украине. Я рад, что широкое большинство в датском парламенте берет на себя ответственность и демонстрирует, что Дания стоит вместе с Украиной», — заявил министр финансов Дании Николай Ваммен.

Средства фонда назначены на помощь в 2023 году.

В дополнение к этому, в 2024—2027 годах зарезервированы средства, которые могут способствовать возмещению расходов на замену военной техники, связанной с военными пожертвованиями, сделанными в 2022 и 2023 годах.

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Три компонента

Фонд будет состоять из трех компонентов:

  • военная поддержка Украины посредством оружия, военного оборудования и тренировочных мероприятий. На военную поддержку предусмотрено около 5,4 млрд датских крон в 2023 году;
  • гражданская поддержка, направленная на неотложные гуманитарные усилия. На эти цели зарезервировано 1,2 млрд датских крон;
  • поддержка бизнес-инициатив, которые дают компаниям возможность внести свой вклад в восстановление Украины. На это зарезервировано 0,4 млрд. датских крон.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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