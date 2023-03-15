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15 марта 2023, 12:34 Читати українською

Три страны ЕС призвали снизить предельную цену на российскую нефть почти на 15%

Эстония, Литва и Польша предложили снизить предел на российскую нефть, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до не более $51,45. Они утверждают, что это будет на 5% ниже рыночных цен, сообщает Bloomberg.

Эстония, Литва и Польша предложили снизить предел на российскую нефть, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до не более $51,45.
Фото: slovoidilo.ua

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Отмечается, что верхняя граница цен на нефть имеет двойную цель: попытаться сохранить поток российской нефти, а также ограничить доход Москвы от экспорта.

Согласно подсчетам трех восточноевропейских стран, доходы России от продажи нефти в январе составили $13 млрд, предложенное снижение лимита цены снизило бы их на $650 млн.

Три государства уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Подобные требования по более жесткому ограничению на переговорах в прошлом году остались неуслышанными, поскольку США хотели, чтобы ограничение было установлено на уровне, позволяющем российской нефти продолжать поступать на мировые рынки.

Читайте также: Обход санкций ЕС: Российскую нефть перегружают для продажи у побережья Греции — Bloomberg

Блок нуждается в единодушной поддержке национальных правительств, чтобы утвердить изменения, создавая основу для горячих переговоров.

Представители 27 государств-членов блока должны начать обсуждение в среду по поводу пересмотра потолка цен на нефть, которую «Большая семерка» и ЕС ввели в конце прошлого года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Rubi0
Rubi0
15 марта 2023, 12:37
#
По факту только одна Польща… Заявления Литвы и Эстонии примерно как заявления мера Харькова или Одессы с таким же кол-вом населения в 1 млн человек
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0
neverice
neverice
15 марта 2023, 13:26
#
Подивимось… Сам факт можливості перегляду стелі цін є обнадійливим. А враховуючи, що ринкові ціни нижче за ту стелю — є дуже велика ймовірність того, що її знизять, незалежно від кількості населення в Литві та Естонії.
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