Три страны ЕС призвали снизить предельную цену на российскую нефть почти на 15%

Эстония, Литва и Польша предложили снизить предел на российскую нефть, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до не более $51,45. Они утверждают, что это будет на 5% ниже рыночных цен, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что верхняя граница цен на нефть имеет двойную цель: попытаться сохранить поток российской нефти, а также ограничить доход Москвы от экспорта.

Согласно подсчетам трех восточноевропейских стран, доходы России от продажи нефти в январе составили $13 млрд, предложенное снижение лимита цены снизило бы их на $650 млн.

Три государства уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Подобные требования по более жесткому ограничению на переговорах в прошлом году остались неуслышанными, поскольку США хотели, чтобы ограничение было установлено на уровне, позволяющем российской нефти продолжать поступать на мировые рынки.

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Блок нуждается в единодушной поддержке национальных правительств, чтобы утвердить изменения, создавая основу для горячих переговоров.

Представители 27 государств-членов блока должны начать обсуждение в среду по поводу пересмотра потолка цен на нефть, которую «Большая семерка» и ЕС ввели в конце прошлого года.