Курс валют на 15 марта: доллар и евро дорожают

В среду, 15 марта, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро вырос на 10 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 38,10−38,65 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,55−38,70 евро — 40,95−41,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,26−39,65 грн/евро.

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