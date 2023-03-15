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15 марта 2023, 9:23 Читати українською

Ипотечное кредитование в Украине в январе снизилось на 25%

Украинские банки в январе 2023 года выдали 357 ипотечных кредитов на сумму 449,5 млн грн, что вдвое меньше, чем в январе 2022 года по количеству таких кредитов, и на 25% — по объему. Об этом говорится в сообщении НБУ в телеграм-канале.

Украинские банки в январе 2023 года выдали 357 ипотечных кредитов на сумму 449,5 млн грн, что вдвое меньше, чем в январе 2022 года по количеству таких кредитов, и на 25% — по объему.
Фото: 1news.com.ua

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По итогам ежемесячного опроса баков, выдачу ипотеки в январе осуществляли четыре банка, которые кредитовали в рамках госпрограмм «Доступная ипотека» и «е-Оселя» исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Условия кредитования

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе составила 7,5%, в то время как в декабре 2022 года она составила 8,3%.

Читайте: В 2022 году ипотечное кредитование упало в 5,3 раза — НБУ

Где больше всего выдано кредитов

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в январе выдано в Киеве и Киевской области — 83 договора на общую сумму 114,7 млн грн (26% общего объема), Волынской — 42 договора на 50,8 млн грн (11%), Ровенской — 36 договоров на 40,1 млн грн (9%) и Львовской — 28 договоров на 39,9 млн грн (9%).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
15 марта 2023, 10:27
#
Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5−7-9%» Популісти. Скасували те чого не було!
+
0
bonv
bonv
15 марта 2023, 10:28
#
Кредити-депозити:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/
+
0
Rubi0
Rubi0
15 марта 2023, 12:33
#
Очень хорошая приметка в инфографике (только вторичный рынок). За 33 года так и не создали условий чтоб ипотека в первичный рынок была не рулеткой
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