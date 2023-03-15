Ипотечное кредитование в Украине в январе снизилось на 25%

Украинские банки в январе 2023 года выдали 357 ипотечных кредитов на сумму 449,5 млн грн, что вдвое меньше, чем в январе 2022 года по количеству таких кредитов, и на 25% — по объему. Об этом говорится в сообщении НБУ в телеграм-канале.

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По итогам ежемесячного опроса баков, выдачу ипотеки в январе осуществляли четыре банка, которые кредитовали в рамках госпрограмм «Доступная ипотека» и «е-Оселя» исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Условия кредитования

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе составила 7,5%, в то время как в декабре 2022 года она составила 8,3%.

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Где больше всего выдано кредитов

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в январе выдано в Киеве и Киевской области — 83 договора на общую сумму 114,7 млн грн (26% общего объема), Волынской — 42 договора на 50,8 млн грн (11%), Ровенской — 36 договоров на 40,1 млн грн (9%) и Львовской — 28 договоров на 39,9 млн грн (9%).