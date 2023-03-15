Гетманцев признал свои промахи при создании БЭБ

Перезагрузка Бюро экономической безопасности должна исправить две ошибки, допущенные Верховной Радой при создании этого органа: проведение конкурса без участия международных экспертов и без люстрации бывших работников налоговой милиции. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев .

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Создание БЭБ — ошибка

«Относительно международников я считал, что мы достаточно зрелые, чтобы сделать все самостоятельно. Я ошибался. Это действительно ошибка. Там в общей сложности было две ошибки. Эта и еще была правка от моего коллеги Ярослава Железняка о недопущении к конкурсу экс-работников налоговой. милиции. Я выступил против, потому что считал это неконституционным», — сказал Гетманцев.

Депутат считает, что для принятия законопроекта понадобится от двух до трех месяцев.

«Отдельные положения законопроекта (относительно упомянутой вами люстрации) нуждаются в дискуссии и могут быть доработаны», — сказал он.

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Гетманцев считает, что за это время БЭБ не успеет доказать свою эффективность.

«Я хочу быть справедливым. В целом деятельность БЭБ абсолютно негативна, но в части зерна, игорного бизнеса и недавних обысков на одном табачном заводе я вижу первые ростки эффективности. [Но] если там есть один эффективный заместитель, который что-то делает, это не значит, что мы должны оставить других людей со старым сознанием», — сказал депутат.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал работу руководства Бюро экономической безопасности (БЭБ) неудовлетворительной. За это решение проголосовали 17 членов комитета.

Ранее глава Финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что реформа налоговой милиции, в результате которой была создана БЭБ, провалилась.

Руководитель БЭБ Вадим Мельник в свою защиту говорит, что ему не хватало времени и денег для реализации реформы. А также похвастался положительными отзывами в СМИ и прокачанными соцсетями бюро.