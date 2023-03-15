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15 марта 2023, 8:15 Читати українською

Гетманцев признал свои промахи при создании БЭБ

Перезагрузка Бюро экономической безопасности должна исправить две ошибки, допущенные Верховной Радой при создании этого органа: проведение конкурса без участия международных экспертов и без люстрации бывших работников налоговой милиции. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Перезагрузка Бюро экономической безопасности должна исправить две ошибки, допущенные Верховной Радой при создании этого органа: проведение конкурса без участия международных экспертов и без люстрации бывших работников налоговой милиции.
Фото: hyser.com.ua

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Создание БЭБ — ошибка

«Относительно международников я считал, что мы достаточно зрелые, чтобы сделать все самостоятельно. Я ошибался. Это действительно ошибка. Там в общей сложности было две ошибки. Эта и еще была правка от моего коллеги Ярослава Железняка о недопущении к конкурсу экс-работников налоговой. милиции. Я выступил против, потому что считал это неконституционным», — сказал Гетманцев.

Депутат считает, что для принятия законопроекта понадобится от двух до трех месяцев.

«Отдельные положения законопроекта (относительно упомянутой вами люстрации) нуждаются в дискуссии и могут быть доработаны», — сказал он.

Читайте: Реформа налоговой милиции, в результате которой была создана БЭБ, провалилась — Гетманцев

Гетманцев считает, что за это время БЭБ не успеет доказать свою эффективность.

«Я хочу быть справедливым. В целом деятельность БЭБ абсолютно негативна, но в части зерна, игорного бизнеса и недавних обысков на одном табачном заводе я вижу первые ростки эффективности. [Но] если там есть один эффективный заместитель, который что-то делает, это не значит, что мы должны оставить других людей со старым сознанием», — сказал депутат.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал работу руководства Бюро экономической безопасности (БЭБ) неудовлетворительной. За это решение проголосовали 17 членов комитета.

Ранее глава Финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что реформа налоговой милиции, в результате которой была создана БЭБ, провалилась.

Руководитель БЭБ Вадим Мельник в свою защиту говорит, что ему не хватало времени и денег для реализации реформы. А также похвастался положительными отзывами в СМИ и прокачанными соцсетями бюро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 марта 2023, 8:46
#
ОШУИТЕЛЬНО !!! А во сколько, как реально так и перспективно, Украина потеряла от таких «ошибок» ?
И кто последний выгодополучатель от таких «ошибок»? Или человек с ученной степенью, на такой должности просто так делает ошибки?
+
+15
yarg
yarg
15 марта 2023, 8:59
#
Так еще и до ДБР доберутся…
+
0
Ivn
Ivn
15 марта 2023, 9:08
#
Лол
+
0
brigadirius
brigadirius
15 марта 2023, 9:24
#
Щипачу БЕБ просто стало менше заносить чим до цього заносила податкова міліція.Тому і критика. Але це не через зміну вивіски. Просто з початком серйозних бойових дій доїти бізнес стало важче.
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