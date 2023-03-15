15 марта европейская валюта подорожала на 17 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,27 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подорожало на 17 копеек. Официальный курс валют
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
14 марта НБУ установил официальный курс на уровне 39,10 гривны за евро.
673="113″ data-gtm-vis-has-fired-1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen-1698882673="113″ data-gtm-vis-total-visible-time-1698882673="100″ itemprop="articleBody">
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и продаже.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии