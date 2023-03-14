На Бали хотят усилить визовый режим для украинцев и россиян

Власти популярного в Индонезии острова Бали попросили центральное иммиграционное агентство отменить политику получения виз по прибытии для граждан России и Украины после того, как было обнаружено, что туристы работают нелегально. Об этом сообщает Reuters.

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Граждане России являются одной из крупнейших групп иностранных прибывших в Индонезию, согласно официальным данным туризма. По меньшей мере четыре гражданина России были депортированы в этом месяце за нарушение визового режима, а иммиграционные власти неоднократно предостерегали иностранцев на Бали от работы с туристическими визами.

Губернатор Бали Вайан Костер заявил в воскресенье, что обратился в Министерство юстиции и прав человека с просьбой ужесточить визовые требования, отменив возможность получения визы по прибытии специально для граждан России и Украины из-за ряда нарушений.

«Поскольку они воюют, поэтому они стекались на Бали, включая тех, кто искал комфорт или приехал сюда работать», — сказал он.

Костер также добавил, что эти две страны были выделены отдельно, потому что нарушения их граждан были более «значительными», чем нарушения других. При этом подробности нарушений он не сообщил.

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Жалобы местных

Индонезийцы пожаловались в социальных сетях на действия некоторых российских туристов в Бали. Например, их огорчила модель, позировавшая обнаженной у священного дерева, и мужчина, якобы сбивший пешехода, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.

Что изменится для украинцев

Индонезия позволяет гражданам некоторых стран подавать документы на получение визы по упрощенной процедуре, а именно по прибытии в страну, в то время как обычно туристы должны подавать документы к вылету. Пока такая процедура актуальна и для украинцев.

Однако не ясно, будут ли власти Бали вносить какие-либо изменения.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно в понедельник заявил, что «количество туристов из России и Украины, повлекших за собой проблемы, еще незначительно». Он добавил, что обсудит этот вопрос с заинтересованными сторонами, и что любые планы по изменению визовых правил должны быть «тщательно пересмотрены».

Количество россиян и украинцев

Более 77 500 россиян прибыли в Индонезию с сентября 2022 по январь 2023 года, когда были смягчены ограничения через COVID-19, по сравнению с примерно 88 000 за тот же период непосредственно перед пандемией.

Для сравнения за тот же период времени в регион прибыло около 8800 украинских посетителей. То есть соотношение украинцев к россиянам почти достигает показателя 1 к 10.

Известный своими пляжами, храмами, водопадами и ночной жизнью Бали привлек 6,2 млн иностранных посетителей в 2019 году, за год до пандемии.