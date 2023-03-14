Все налоги, уплачиваемые гражданами и бизнесом, будут идти на оборону и безопасность Украины. Об этом сегодня, 14 марта, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Все налоги, получаемые бюджетом, пойдут на оборону — Шмыгаль
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Все на оборону
Он сообщил, что, согласно плану действий, все налоги, уплачиваемые гражданами и бизнесом, пойдут именно на оборону и безопасность, «пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии».
По словам премьера, этот документ позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти, а также наложит больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки исполнения.
«План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты», — подчеркнул глава правительства.
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Комментарии - 11
т = тв***ки.
как на том же ебей это работает, а у нас все как обычно нечего
Те, ще ви кажете — буде останнім, перед тим як припинити постачати в Україну зброю та фінанси на утримання держави.
Вам з таким уявленням про світ краще переїхати в московію. Там люблять підходи такого типу.
они сидят там и не торопятся возвращаться, вот таких-то и следует вернуть, а женщины дети пускай сидят там конечно