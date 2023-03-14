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14 марта 2023, 17:40 Читати українською

Все налоги, получаемые бюджетом, пойдут на оборону — Шмыгаль

Все налоги, уплачиваемые гражданами и бизнесом, будут идти на оборону и безопасность Украины. Об этом сегодня, 14 марта, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Все налоги, уплачиваемые гражданами и бизнесом, будут идти на оборону и безопасность Украины.
Фото: aspi.com.ua

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Все на оборону

Он сообщил, что, согласно плану действий, все налоги, уплачиваемые гражданами и бизнесом, пойдут именно на оборону и безопасность, «пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии».

По словам премьера, этот документ позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти, а также наложит больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки исполнения.

«План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты», — подчеркнул глава правительства.

Читайте: Кабмин поддержал увеличение госбюджета на 537 миллиардов. Куда пойдут деньги

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+99
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 марта 2023, 18:54
#
И немного на закупку яблок и яець.
+
0
olol0
olol0
14 марта 2023, 20:44
#
Зараз картоплю закуповують по ціні х3 для ЗСУ.
т = тв***ки.

+
0
mantis05
mantis05
14 марта 2023, 21:14
#
Картоху, не перемороженную, определённого калибра, продают как раз по нормальной цене- прошлогодних ребяток на зону понюхать отправили. Открою секрет: есть разные калибры как картохи так и яиц, и очень классно можно воровать на низах на этом, чем и занимались. Но это не означает что теперь не надо платить налоги. Конечно, если не хочешь руссо-рейх видеть в городе
+
0
Сергій Т
Сергій Т
14 марта 2023, 19:49
#
І це дуже правильне рішення. Все для перемоги!
+
+15
SZlats
SZlats
14 марта 2023, 21:55
#
Жаль что клиенты и деньги из воздуха не берутся много выехало за год не вижу не каких шагов для стимуляции возврата выехавших Бизнес … за год не сделано не хрена упрощений патентов на деятельность хрен зашли деньги на кару сняли 20 процентов какой то процент на накопительный счет
как на том же ебей это работает, а у нас все как обычно нечего
+
0
mantis05
mantis05
14 марта 2023, 23:23
#
Стимуляцию можно провести запросом Украины, выдворить всех наших граждан с территории ЕС- все вернутся)
+
0
dsslight
dsslight
15 марта 2023, 0:04
#
Таке враження, що ви не дуже розумієте різницю між рабами/кріпаками та громадянами. Останні не є власністю держави.
Те, ще ви кажете — буде останнім, перед тим як припинити постачати в Україну зброю та фінанси на утримання держави.
Вам з таким уявленням про світ краще переїхати в московію. Там люблять підходи такого типу.
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0
petr0
petr0
15 марта 2023, 0:10
#
У меня много знакомых например выехали с Харьковщины когда она была окупирована через рашку, в том числе и военнообязаные.
они сидят там и не торопятся возвращаться, вот таких-то и следует вернуть, а женщины дети пускай сидят там конечно
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0
mantis05
mantis05
15 марта 2023, 10:27
#
Та ну не, вы чего? мужчины и женщины равны, так что если возвращать, то всех
+
0
mantis05
mantis05
15 марта 2023, 10:21
#
«Останні не є власністю держави." — вот вы и ответили на вопрос, кто должен стимулировать возвращение, сразу бы так.
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
15 марта 2023, 1:47
#
А хто заплатить за бонуси наглядовим радам?
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