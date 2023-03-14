Все налоги, получаемые бюджетом, пойдут на оборону — Шмыгаль

Все налоги, уплачиваемые гражданами и бизнесом, будут идти на оборону и безопасность Украины. Об этом сегодня, 14 марта, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Все на оборону

Он сообщил, что, согласно плану действий, все налоги, уплачиваемые гражданами и бизнесом, пойдут именно на оборону и безопасность, «пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии».

По словам премьера, этот документ позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти, а также наложит больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки исполнения.

«План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты», — подчеркнул глава правительства.

Читайте: Кабмин поддержал увеличение госбюджета на 537 миллиардов. Куда пойдут деньги