Binance приостановит покупку гривны через Settlepay и Advcash

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance заявила о приостановлении возможности приобретения гривны с помощью сервисов Settlepay и Advcash с 21 марта 2:00 по киевскому времени.

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«В связи с недавними ограничениями, фиатные каналы, а именно ввод и вывод через банковскую карту и другие платежные сервисы были приостановлены по всей Украине. Это решение связано с борьбой с нелегальным игорным бизнесом, но, к сожалению, также коснулось и криптовалютных бирж», — говорится в сообщении Binance.

В криптобирже отметили, что снятие через Settlepay открыто и пользователи могут выводить фиатную валюту на кошелек. При этом комиссия за снятие отсутствует.

«Вы можете продать UAH в торговых парах на споте или воспользоваться Конвертацией в любой актив с нулевой комиссией», — добавили в компании.

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Напомним

«Минфин» писал, что в Binance назвали причину блокировки операций из-за гривневых карт.

Ранее основатель украинской торговой платформы Kuna Михаил Чобанян допустил связь остановки операций с безналичной гривной с противодействием отмыванию средств и уклонением от налогов в гемблинг-отрасли. Его версию подтвердил нардеп Алексей Жмеренецкий.

В начале марта НБУ изменил порядок осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг. В связи с этим решением фиатные каналы, а именно ввод и вывод через банковскую карту и другие платные сервисы были приостановлены по всей Украине.