Binance приостановит покупку гривны через Settlepay и Advcash

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 марта 2023, 14:58 Читати українською

Binance приостановит покупку гривны через Settlepay и Advcash

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance заявила о приостановлении возможности приобретения гривны с помощью сервисов Settlepay и Advcash с 21 марта 2:00 по киевскому времени.

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance заявила о приостановлении возможности приобретения гривны с помощью сервисов Settlepay и Advcash с 21 марта 2:00 по киевскому времени.► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости«В связи с недавними ограничениями, фиатные каналы, а именно ввод и вывод через банковскую карту и другие платежные сервисы были приостановлены по всей Украине.
Фото: mind.ua

Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

«В связи с недавними ограничениями, фиатные каналы, а именно ввод и вывод через банковскую карту и другие платежные сервисы были приостановлены по всей Украине. Это решение связано с борьбой с нелегальным игорным бизнесом, но, к сожалению, также коснулось и криптовалютных бирж», — говорится в сообщении Binance.

В криптобирже отметили, что снятие через Settlepay открыто и пользователи могут выводить фиатную валюту на кошелек. При этом комиссия за снятие отсутствует.

«Вы можете продать UAH в торговых парах на споте или воспользоваться Конвертацией в любой актив с нулевой комиссией», — добавили в компании.

Читайте также: Binance запретила россиянам покупать доллары и евро из-за P2P

Напомним

«Минфин» писал, что в Binance назвали причину блокировки операций из-за гривневых карт.

Ранее основатель украинской торговой платформы Kuna Михаил Чобанян допустил связь остановки операций с безналичной гривной с противодействием отмыванию средств и уклонением от налогов в гемблинг-отрасли. Его версию подтвердил нардеп Алексей Жмеренецкий.

В начале марта НБУ изменил порядок осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг. В связи с этим решением фиатные каналы, а именно ввод и вывод через банковскую карту и другие платные сервисы были приостановлены по всей Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+13
Kaleso
Kaleso
14 марта 2023, 16:01
#
Нікому непотрібна гривня тільки щоб самі між собою перекидали, а так нікому хм
+
0
yarg
yarg
15 марта 2023, 11:06
#
Https://forklog.com/news/britanskie-natwest-i-paysafe-ogranichili-platezhi-v-polzu-kriptovalyutnyh-birzh

не только гривна… Поглядим как крипта может жить сама по себе. Без реальных денег.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами