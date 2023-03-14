Фонд гарантирования вкладов физических лиц на текущей неделе выставляет на продажу активы 8 банков на 1,4 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Фонд гарантирования продает активы банков-банкротов на сумму 1,4 миллиарда гривен
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Что будет продавать Фонд
«В течение текущей недели (13 — 17 марта 2023 года) запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1387,2 млн грн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из них на сумму 805,8 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и 483,0 млн грн — начальная цена выставленных на продажу объектов недвижимого имущества, земельных участков и других основных средств. Дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 98,4 млн грн.
Источник: Минфин
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