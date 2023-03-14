Курс валют на 14 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 14 марта, курс доллара на наличном рынке вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке потерял 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро в покупке вырос на 10 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 38,20−38,65 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,48−38,60 евро — 40,80−41,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,08−39,47 грн/евро.

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