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14 марта 2023, 11:27 Читати українською

Минэкономики улучшило оценку падения ВВП Украины в 2022 году

Министерство экономики скорректировало свою оценку падения валового внутреннего продукта Украины в 2022 году до 29,2%. Об этом говорится в сообщении министерства.

Министерство экономики скорректировало свою оценку падения валового внутреннего продукта Украины в 2022 году до 29,2%.
Фото: gmk.center

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Что повлияло на смену

Изменение произошло после того, как Государственная служба статистики обнародовала оперативные данные по ВВП Украины в IV квартале 2022 года. Предварительная оценка сокращения украинской экономики в прошлом году составляла 30,4% (±2%).

«Немного лучше показатель, чем считалось ранее, стал возможным благодаря слаженной работе правительства, парламента, помощи международных партнеров, высокой адаптивности бизнеса и населения», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Отрицательные и положительные тенденции

Однако все еще наблюдаются негативные тенденции, которые не дают экономике начать восстанавливаться: специалисты ведомства наблюдают подавленное потребление домохозяйств, которое сосредотачивалось в основном на покупке товаров и услуг первой необходимости.

Среди актуальных тенденций остается продолжающееся в условиях войны падение инвестиционной активности, которое частично компенсировалось вынужденным инвестированием бизнесом и государством в покупку и установление значительного количества альтернативных источников питания.

Положительную роль сыграли масштабные капитальные ремонты на объектах энергетической инфраструктуры, восстановление разрушенных жилых и дорожных объектов, что стало возможным благодаря международной финансовой помощи, а также расширению финансовых программ поддержки бизнеса.

«Специалисты отмечают сохранение негативного давления со стороны экспортно-импортных операций из-за искусственных задержек со стороны России судов в рамках „зерновой инициативы“. Впрочем, поддержкой внешнеэкономической деятельности выступали расширение логистических путей в страны ЕС и действие регламента ЕС, в частности отмена пошлин и квот на определенный вид продукции», — указывают в Минэкономики.

Напомним

В январе падение ВВП оценивалось в 32% (±2%), а в феврале этот показатель улучшился до 26% (±2%). На днях Минэкономики пересмотрело свой макропрогноз на 2023 год, ухудшив ожидания роста ВВП до 1%. Инфляция в 2023 году прогнозируется на уровне 24%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 марта 2023, 11:33
#
Улучшили оценку падения…
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0
olol0
olol0
14 марта 2023, 11:49
#
Мінекономіки покращило оцінку падіння ВВП України у 2022 році

ололололололололоооооооллллл
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 марта 2023, 11:51
#
ООО «Гарна страва» заглянули в будущее. https://www.unian.net/society/zakupivli-produktiv-dlya-armiji-vikrito-shche-odnogo-postachalnika-z-zavishchenimi-cinami-novosti-ukrainy-amp-12178584.html
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 марта 2023, 11:53
#
Грязные ахметовские черти из опзж готовят почву для социальных бунтов. https://news.obozrevatel.com/economics/communalka/ukraintsam-prigotovili-novyie-tarifyi-na-elektroenergiyu-skolko-budet-stoit-kazhdyij-kvtchas/amp.htm
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
14 марта 2023, 12:02
#
Не все так плохо
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