Минэкономики улучшило оценку падения ВВП Украины в 2022 году

Министерство экономики скорректировало свою оценку падения валового внутреннего продукта Украины в 2022 году до 29,2%. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Что повлияло на смену

Изменение произошло после того, как Государственная служба статистики обнародовала оперативные данные по ВВП Украины в IV квартале 2022 года. Предварительная оценка сокращения украинской экономики в прошлом году составляла 30,4% (±2%).

«Немного лучше показатель, чем считалось ранее, стал возможным благодаря слаженной работе правительства, парламента, помощи международных партнеров, высокой адаптивности бизнеса и населения», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Отрицательные и положительные тенденции

Однако все еще наблюдаются негативные тенденции, которые не дают экономике начать восстанавливаться: специалисты ведомства наблюдают подавленное потребление домохозяйств, которое сосредотачивалось в основном на покупке товаров и услуг первой необходимости.

Среди актуальных тенденций остается продолжающееся в условиях войны падение инвестиционной активности, которое частично компенсировалось вынужденным инвестированием бизнесом и государством в покупку и установление значительного количества альтернативных источников питания.

Положительную роль сыграли масштабные капитальные ремонты на объектах энергетической инфраструктуры, восстановление разрушенных жилых и дорожных объектов, что стало возможным благодаря международной финансовой помощи, а также расширению финансовых программ поддержки бизнеса.