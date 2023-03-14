Министерство экономики скорректировало свою оценку падения валового внутреннего продукта Украины в 2022 году до 29,2%. Об этом говорится в сообщении министерства.
Минэкономики улучшило оценку падения ВВП Украины в 2022 году
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Что повлияло на смену
Изменение произошло после того, как Государственная служба статистики обнародовала оперативные данные по ВВП Украины в IV квартале 2022 года. Предварительная оценка сокращения украинской экономики в прошлом году составляла 30,4% (±2%).
«Немного лучше показатель, чем считалось ранее, стал возможным благодаря слаженной работе правительства, парламента, помощи международных партнеров, высокой адаптивности бизнеса и населения», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Отрицательные и положительные тенденции
Однако все еще наблюдаются негативные тенденции, которые не дают экономике начать восстанавливаться: специалисты ведомства наблюдают подавленное потребление домохозяйств, которое сосредотачивалось в основном на покупке товаров и услуг первой необходимости.
Среди актуальных тенденций остается продолжающееся в условиях войны падение инвестиционной активности, которое частично компенсировалось вынужденным инвестированием бизнесом и государством в покупку и установление значительного количества альтернативных источников питания.
Положительную роль сыграли масштабные капитальные ремонты на объектах энергетической инфраструктуры, восстановление разрушенных жилых и дорожных объектов, что стало возможным благодаря международной финансовой помощи, а также расширению финансовых программ поддержки бизнеса.
«Специалисты отмечают сохранение негативного давления со стороны экспортно-импортных операций из-за искусственных задержек со стороны России судов в рамках „зерновой инициативы“. Впрочем, поддержкой внешнеэкономической деятельности выступали расширение логистических путей в страны ЕС и действие регламента ЕС, в частности отмена пошлин и квот на определенный вид продукции», — указывают в Минэкономики.
Напомним
В январе падение ВВП оценивалось в 32% (±2%), а в феврале этот показатель улучшился до 26% (±2%). На днях Минэкономики пересмотрело свой макропрогноз на 2023 год, ухудшив ожидания роста ВВП до 1%. Инфляция в 2023 году прогнозируется на уровне 24%.
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