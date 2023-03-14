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14 марта 2023, 12:14 Читати українською

Porsche заявила о лучших финансовых результатах по итогам года в своей истории

Операционная прибыль немецкого автопроизводителя Porsche выросла в 2022 году на 27,4% и составила €6,8 млрд, сообщила компания. Ее выручка увеличилась за год на 13,6% — до €37,6 млрд.

Операционная прибыль немецкого автопроизводителя Porsche выросла в 2022 году на 27,4% и составила €6,8 млрд, сообщила компания.
Фото: deviantart.com

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Лучшие результаты

Финансовые результаты компании по итогам 2022 года оказались лучшими в ее истории, причем с некоторым отрывом, отметил председатель правления Porsche Оливер Блюм, его слова приводятся в сообщении.

Производитель поставил своим клиентам в прошлом году 309 884 автомобиля, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, и глобальные сбои в цепочках поставок, заявила Porsche.

Число поставленных автомобилей выросло на 2,6% в сравнении с результатом 2021 года. Факторами успеха стало улучшенное ценовое позиционирование, сильная линейка моделей, увеличение их продаж, влияние валютных курсов и строгая дисциплина в плане расходов, считает зампред правления Porsche Лутц Мешке.

Как отреагировали акции

Несмотря на успешную отчетность, акции Porsche дешевели на бирже на 2,72%, следует из данных Bloomberg по состоянию на 15:55 13 марта.

Бумаги компании стоили €55,08 — на €1,54 меньше, чем на закрытии торгов 10 марта. В ходе торгов бумаги дешевели еще сильнее — примерно на 5% утром в понедельник, написала Financial Times.

Отчасти это связано с тем, что инвесторы уже учли хорошие результаты компании в стоимости бумаг, поскольку головная компания Porsche — Volkswagen Group — еще 3 марта отчиталась об увеличении прибыли до налогов почти на 10%, до €22,5 млрд, считает газета.

Источник: Минфин
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