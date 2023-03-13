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13 марта 2023, 19:13 Читати українською

Криптофонды зафиксировали рекордный отток средств

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 4 по 10 марта составил максимальные в истории $255 млн против $17 млн неделей ранее. Такие оценки привели аналитики CoinShares, пишет forklog.

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 4 по 10 марта составил максимальные в истории $255 млн против $17 млн неделей ранее.
Фото: biz.censor.net

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Отток средств

Негативная динамика продолжилась пятую неделю подряд.

Указанные $255 млн эквивалентны 1% от объема средств под управлением. Показатель вернулся к значениям на начало года.

Более весомое в относительном выражении падение AUM произошло в мае 2010 года. C тех пор AUM вырос на 861%, напомнили специалисты.

Из традиционных биткоин-фондов инвесторы вывели $244 млн ($20,1 млн неделю назад). Отток из структур, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, составил $1,2 млн против притока в $1,8 млн в предыдущий отчетный период.

В альткоинах наблюдалась смешанная динамика. Из продуктов на базе Ethereum, Litecoin и Tron инвесторы вывели $11 млн и по $0,3 млн соответственно. Фонды на основе Solana привлекли $0,4 млн, XRP — $0,3 млн.

Читайте: Курс биткоина идет вверх: Цена поднялась выше отметки $23 500

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
13 марта 2023, 21:38
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Ну что ты будешь делать… Список уменьшится.
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