Криптофонды зафиксировали рекордный отток средств

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Негативная динамика продолжилась пятую неделю подряд.

Указанные $255 млн эквивалентны 1% от объема средств под управлением. Показатель вернулся к значениям на начало года.

Более весомое в относительном выражении падение AUM произошло в мае 2010 года. C тех пор AUM вырос на 861%, напомнили специалисты.

Из традиционных биткоин-фондов инвесторы вывели $244 млн ($20,1 млн неделю назад). Отток из структур, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, составил $1,2 млн против притока в $1,8 млн в предыдущий отчетный период.

В альткоинах наблюдалась смешанная динамика. Из продуктов на базе Ethereum, Litecoin и Tron инвесторы вывели $11 млн и по $0,3 млн соответственно. Фонды на основе Solana привлекли $0,4 млн, XRP — $0,3 млн.

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