Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 15:18 снизилась на 5,32% до $78,38 за баррель. Brent торгуется ниже $79 за баррель впервые с 10 января.
Цена нефти Brent упала ниже $79 за баррель впервые с 10 января
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Цена на фьючерсы на нефть WTI со снабжением в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 4,71%, до $73,07 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Источник: Минфин
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