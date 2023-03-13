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13 марта 2023, 11:57 Читати українською

Курс биткоина за ночь вырос на $2 тысячи

Курс биткоина в ночь на 13 марта вырос на $2 тыс. и поднялся выше $22,5 тыс. Стоимость первой криптовалюты увеличилась с $20,4 тыс. до $22,59 тыс. По данным CoinGecko актив торгуется на уровне $22,2 тыс., суточный прирост составил 9,4%.

Курс биткоина в ночь на 13 марта вырос на $2 тыс.
Фото: dw.com

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Рост криптовалюты

Курсы ведущих альткоинов также показали рост. Ethereum (ETH) подорожал на 9,1% до $1,6 тыс. Курс BNB (BNB) поднялся на 8,8%, до $302, Cardano (ADA) — на 9,7%, до $0,33. Стоимость Solana (SOL) увеличилась на 8,9%, до $19,57.

За прошедшие 24 часа курс стейблкоина USD Coin (USDC) подрос на 2,8%, до $0,983, USDD (USDD) — на 1,7%, до $0,984, DAI (DAI) — на 2,9%, до $0,987. Цена Tether (USDT) уменьшилась на 0,5%, до $0,997,Binance USD (BUSD) подешевел на 0,4%, до $0,993. Стейблкоин True USD потерял в цене 0,2% и торгуется на уровне $0,993.

Читайте: Стейблкоин USDC потерял привязку к доллару

Общая рыночная капитализация криптовалют за сутки выросла на 7,8%, до $1,057 трлн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Toxa1
Toxa1
13 марта 2023, 14:45
#
«За даними CoinGecko, на 9:50 мск актив торгується…» — мск, ви серйозно???
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
13 марта 2023, 17:56
#
Пообідали і вже 24+:)
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