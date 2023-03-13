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13 марта 2023, 13:11 Читати українською

Спасение британского филиала Silicon Valley Bank: HSBC купил подразделение за 1 фунт

HSBC приобрел за 1 фунт стерлингов британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank, спасая ключевого кредитора технологических стартапов в Великобритании. Об этом пишет Reuters.

HSBC приобрел за 1 фунт стерлингов британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank, спасая ключевого кредитора технологических стартапов в Великобритании.
Фото: reuters.com

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Спасение подразделения

Филиал SVB UK выделен из американской группы, и HSBC сообщил, что активы и обязательства материнской компании исключены из сделки.

После объявления о покупке Банк Англии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что британская банковская система стабильна.

«Никакие другие банки в Британии не испытали прямых материальных последствий от этих действий либо от (закрытия) материнского банка SVB в США. Более широкая банковская система по-прежнему в безопасном, здоровом состоянии и хорошо капитализирована», — сообщил центробанк.

Напомним

Silicon Valley Bank был 16-м по размеру США. Регулятор в Калифорнии ранее закрыл банк из-за финансовых проблем, а Банк Англии решил попросить суд о банкротстве британской «дочки» банка.

Крушение SVB — самое крупное с финансового кризиса 2008 года, писал Reuters.

Как выяснило агентство, затронутым крушением банка компаниям помогает, в том числе гендиректор компании OpenAI, которая разрабатывает чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, Сэм Альтман из собственных денег.

Источник: Минфин
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